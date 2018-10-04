Сегодня Царукян встречается с членами политической команды ППА - Ивета Тоноян

Лидер партии «Процветающая Армения» (ППА), руководитель парламентской фракции «Царукян» Гагик Царукян сегодня вечером назначил встречу с членами политической команды ППА, чтобы ознакомиться с последним голосованием и последующими за ним событиями. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Царукяна Ивета Тоноян.

«В ответ на сообщения СМИ, в которых утверждалось, что Гагик Царукян находился в Армении, однако не выразил свою позицию в отношении последних политических событий, я еще раз официально заявляю, что это абсолютная дезинформация. Гагик Царукян уже неделю с частным визитом находится за границей и возвращается только сегодня», - отметила Ивета Тоноян.