Марукян: Принятый вчера проект не может повлиять на процедуру роспуска парламента

По утверждению депутата парламентской фракции «Елк» Эдмона Марукяна, внеся вчера вечером в спешном порядке поправки в закон «О регламенте НС», республиканцы не достигли своей цели, и парламент все равно будет распущен, если в случае отставки премьер-министра в течение 14 дней не изберет нового премьера.

«По Конституции, на процедуру роспуска парламента этот проект повлиять не может. Потому что Конституция в случае отставки премьер-министра дает парламенту 14 дней на то, чтобы избрать нового премьера. Если парламент в течение 14 дней, неважно, по какой причине, не может избрать премьер-министра, это означает, что парламент не действует, он недееспособен. Следовательно, логика Конституции заключается в том, что, если парламент не действует, он должен быть распущен силой закона и должны быть проведены внеочередные парламентские выборы», - пояснил Марукян.

Согласно Конституции, Национальное собрание распускается, если после отставки премьер-министра в течение двух недель два раза подряд парламент не может избрать нового премьер-министра.

Вчера премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни уйдет в отставку, чтобы по этому сценарию парламент был распущен и не позднее декабря были проведены новые выборы.

Согласно действующему пока регламенту НС, выборы премьер-министра парламентом будут считаться несостоявшимися, если депутаты не явятся на заседание, независимо от причин.

Между тем, согласно принятым вчера поправкам, если участию депутатов в заседании Национального собрания чинятся препятствия, в том числе посредством угроз, то заседание НС считается не несостоявшимся, а прерванным, пока эти препятствия не устранены. То есть, если теоретически акции протеста перед зданием Национального собрания продолжатся даже в течение многих месяцев, заседание все равно будет считаться прерванным.

По мнению Эдмона Марукяна, президент Республики Армения с этим вопросом должен обратиться в Конституционный суд.