Армянский премьер на велосипеде добрался до работы

Рано утром в воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook показал, как на велосипеде едет от правительственной дачи до места работы в центральном здании правительства.

Как отметил Пашинян, он это делает в рамках продвижения идеи здорового образа жизни.

Поездка на велосипеде, подаренном Пашиняну одним из граждан еще во время митинга 17 августа, заняла около десяти минут. За это время Пашинян здоровался с некоторыми гражданами на еще немноголюдных улицах Еревана, которые замечали его.

Пашинян соблюдал правила дорожного движения, останавливаясь у светофоров на красный цвет. Однако, как премьер позже сам признался в своем комментарии к видео, он все же допустил одну ошибку. «Вот, смотрите, забыл шлем дома. Прошу прощения за эту грубую ошибку», - написал армянский премьер.

«Призываю вас не забывать о здоровом образе жизни, и, как человек, который долгие годы сам курил и бросил, призываю вас бросить курить. Я не выкурил ни одну сигарету с 2004 года, хотя с 1991 года по 2004 год я в день выкуривал по две, а то и больше пачек сигарет. Так что, всех курильщиков призываю бросить курить», - во время прямого включения в соцсети отметил Никол Пашинян.

Позже сегодня уже в велосипедном шлеме армянский премьер на велосипеде отправился на церемонию открытия бизнес-центра в банке «Америабанк».

По дороге, как видно на видео, Пашинян случайно встретил участников забега Yerevan Color Run 2018, многие из который сфотографировались с премьером.