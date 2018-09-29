Пашинян: Можем считать завершенным постреволюционный период армяно-российских отношений

После возвращения с саммита глав СНГ в Душанбе премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о содержании его краткой беседы с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы обсудили широкий круг вопросов армяно-российских отношений. Вновь обратились к уже затронутым в ходе предыдущих встреч вопросам. Как я уже говорил, армяно-российские отношения вышли на новый беспрецедентно высокий уровень. Подводя итоги сегодняшней встречи, могу сказать, что, по сути, переходный, постреволюционный период армяно-российских отношений мы может считать завершенным», - отметил Пашинян в ходе прямого включения на своей странице в Facebook.

По словам Пашиняна, у него установилось полное взаимопонимание с президентом России.

«Это не означает, что у нас согласие по всем вопросам», - отметил он, вновь подчеркнув при этом, что в армяно-российских отношениях нет неразрешимых проблем.

«Сформировалась замечательная рабочая атмосфера, мы можем обсудить любой вопрос в атмосфере взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела», - заявил Пашинян.

Премьер-министр также затронул тему реакции общественности на обсуждение вопроса суверенитета Армении в ходе армяно-российских переговоров на высшем уровне.

По его словам, первым эту тему поднял президент России еще во время встречи в Сочи в мае этого года. Как рассказал Пашинян, Путин отметил, что знает о бытующей точке зрения, что Россия как страна ЕАЭС не относится с достаточным уважением к суверенитету и независимости своих партнеров.

«Путин заверил меня, что относится с полным уважением и подчеркивает важность принципа суверенитета в отношениях между нашими странами…. Могу констатировать, что время подтвердило это», - подчеркнул Пашинян.