Внеочередные выборы должны быть проведены как можно скорее, но не наспех - Пашинян

Досрочные парламентские выборы в Армении должны быть проведены как можно скорее, заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе прямого включения на своей странице в Facebook.

«Внеочередные парламентские выборы в Армении должны быть проведены как можно скорее (но, конечно же, не наспех, а в наиболее кратчайшие сроки), чтобы мы считали послереволюционный период преодоленным, и вопросы развития страны были единственными вопросами повестки дня», - заявил Пашинян, чья политическая команда на муниципальных выборах в Ереване 23 сентября получила поддержку более 81 процентов избирателей.

«Если возникнет вопрос, будут сомнения относительно точки зрения народа, я думаю, мы также подумаем о том, как выяснить мнение и точку зрения народа более масштабно, но думаю, до этого дело не дойдет», - добавил премьер-министр.