Шахматная олимпиада: мужская сборная Армении уступила команде Азербайджана, женская - сыграла вничью со сборной Китая

В 5-ом туре проходящей в Батуми Всемирной шахматной олимпиады мужская сборная Армении сегодня уступила команде Азербайджана со счетом 1,5:2,5.

Первый номер команды Армении Левон Аронян, играя белыми, уступил Шахрияру Мамедъярову, а второй номер Габриэль Саргсян, играя черными, проиграл Теймуру Раджабову. Третий номер Грант Мелкумян белыми одержал победу над Аркадием Найдичем, а Айк Мартиросян черными сыграл вничью с Рауфом Мамедовым.

Таким образом, Азербайджан одержал 5-ю победу подряд и со сборными Чехии, Польши и Украины продолжает возглавлять таблицу. А сборная Армении потерпела первое за 5 туров поражение и с 8 очками сразу отступила на 17-ю строку. В предыдущих четырех турах сборная Армении обыграла сборные Японии, Казахстана, Турции и Греции.

Женская сборная Армении сыграла вничью с одним из фаворитов олимпиады - сборной Китая. Лилит Мкртчян одержала победу, Элина Даниелян и Анна Саргсян сыграли вничью, а Мария Курсова уступила своей сопернице.

Сборная Армении, заработав 9 очков, сейчас занимает 5-е место. Турнирную таблицу с 10 очками возглавляет сборная США.

Ранее армянская сборная одержала победу над сборными Кыргызстана, Австрии, Греции и Италии.

Завтра в турнире выходной, а 30 сентября состоится 6-й тур. Мужская сборная Армении сыграет с Македонией, а женская сборная - с командой России.

В рамках Олимпиады будут проведены 11 туров по швейцарской системе.