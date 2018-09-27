Cборные Армении одержали очередную победу на шахматной олимпиаде в Батуми

Мужская сборная Армении по шахматам одержала четвертую победу на проходящей в Батуми Всемирной шахматной олимпиаде.

В четвертом туре армянская команда победила греков со счетом 3:1. Победы одержали лидер сборной Левон Аронян и Айк Мартиросян. Габриэль Саргсян и Грант Мелкумян выграли вничью.

Мужская сборная Армении делит первое место с командами Франции, Израиля, Азербайджана, Польши, Китая, США, Чехии и Украины.

Женская сборная Армении также одержала четвертую победу, обыграв команду Италии со счетом 2,5:1,5. Победы в активе Элины Даниелян и Лилит Мкртчян, Мария Курсова довольствовалась ничьей, а Анна Саргсян уступила.

Женская сборная Армении делит первое место с командами Китая, Монголии, Украины и Грузии.

В рамках Олимпиады будут проведены 11 туров по швейцарской системе.