Незаконно пересекший границу Армении турецкий пастух вернулся на родину

16-летний турецкий пастух Умут Али Озмен, который два месяца назад незаконно пересек армяно-турецкую границу и был задержан армянскими правоохранителями, сегодня утром вернулся на родину.

Как сообщает информагентство «Анадолу», Умут Али вместе с отцом Мустафой Озменом, приехавшим в Армению, чтобы увезти сына домой, вчера отправился в Грузию, а сегодня на контрольно-пропускном пункте «Тюркгёзу» пересек грузино-турецкую границу и въехал на территорию Турции.

С турецким флагом в руке Умут Али Озмен поцеловал родную землю и сказал журналистам, что не может словами описать тоску по родине и счастье от возвращения домой. В ответ на вопрос журналистов он также отметил, что у него нет проблем со здоровьем и в армянской тюрьме к нему относились хорошо.

Отец подростка поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, дипломатические службы Турции, Интерпол и все другие органы, приложившие усилия для освобождения его сына.

Интересно, что эта история приобрела особый резонанс после статьи журналиста турецкого издания «Хюрриет» Исмаила Саймаза, согласно которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы обратился с вопросом о возвращении пересекшего армяно-турецкую границу Умута Али к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, а последний согласился освободить подростка. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян опроверг эту информацию. Позже премьер-министр Никол Пашинян также заявил, что эта новость не соответствуют действительности. В ответ на вопрос Радио Азатутюн он отметил, что никакого разговора с Эрдоганом не было.

Умут Али Озмен последние два месяца находился в армянской тюрьме, так как 24 июля пересек армяно-турецкую границу. По словам жителя села Кючюкдурдуран Карсской провинции Акяка, в тот день он пошел на пастбище, чтобы привести назад скот, и, перейдя приграничный холм Шиш, случайно перешел на территорию Армении.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сегодня распространила заявление о том, что 25 сентября было принято решение о прекращении уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего гражданина Турции, незаконно пересекшего государственную границу Армении. Согласно сообщению, следственный орган принял это решение, руководствуясь принципами гуманности и принимая во внимание, что Умут Али Мустафа Озмен является несовершеннолетним, дал правдивые показания относительно всех обстоятельств произошедшего и искренне раскаялся в содеянном.

Озмену было предъявлено обвинение по части 1 статьи 329 (Пересечение охраняемой государственной границы Республики Армения без установленных документов или без надлежащего разрешения) Уголовного кодекса Армении, в качестве меры пресечения был избран арест.

В результате проведенных оперативно-разыскных и следственных мероприятий была проверена версия вовлеченности подростка в радикальные или террористические организации, однако связь с ними не была доказана, говорится в сообщении СНБ.