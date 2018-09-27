Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии. Это решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА, сообщает Советский спорт.

Кроме Германии на проведение Евро-2024 претендовала Турция.

Отмечается, что согласно заявке, предоставленной немецким оргкомитетом, в Германии к чемпионату Европы не придется строить ни одного нового стадиона: для проведения турнира будут использованы 10 уже имеющихся арен. Всего в Евро-2024 примут участие 24 национальные команды.

В голосовании принимали участие 17 членов Исполнительного комитета УЕФА. 12 голосов отдали Германии, 4 – Турции, один человек воздержался.

Евро-2024 пройдет в десяти городах Германии: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг и Франкфурт.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу в 2020 году будет проводиться одновременно на 12 стадионах 12 городов 12 стран, входящих в УЕФА - в том числе в Санкт-Петебурге.