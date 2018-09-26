Баку: Заявления Пашиняна в ООН могут парализовать переговорный процессы по Карабаху

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта являются абсурдными и могут парализовать переговорный процесс, заявил завотделом по внешним связям администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Если Армения хочет добиться прогресса в переговорах, то она должна выполнить соответствующие резолюции Совбеза ООН, вывести свои войска с оккупированных территорий, выполнить международные обязательства и прекратить препятствовать возвращению азербайджанских беженцев в родные дома», - заявил государственному агентству «АзерТАдж» Гаджиев.

Вчера поздно вечером с трибуны Генассамблеи ООН премьер-министр Армении вновь заявил, что для того, чтобы достичь урегулирования карабахского конфликта, Азербайджан должен начать диалог с Нагорным Карабахом, отказаться от идеи военного решения проблемы и выполнить все предыдущие договоренности.

Отметим, что сегодня в Нью-Йорке должна состояться встреча глав МИД Армении и Азербайджана.