Свободные, справедливые и прозрачные выборы должны стать и станут необратимой реальностью в Армении – Пашинян

Свободные, справедливые и прозрачные выборы должны стать и станут необратимой реальностью в Армении, что приведет к становлению сильных и жизнеспособных демократических институтов и действенной системы противовесов. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

«Имею честь обратиться к вам как лидер, который недавно стал премьер-министром Армении в результате народной революции, сейчас более известной как «Армянская бархатная революция». Я бы хотел кратко остановиться на нашей победе над авторитарной властью. Народ Армении сумел осуществить непредсказуемую и беспрецедентную революцию, без насилия, жертв или беспорядков. И это было неслучайно. Нашей целью было совершить революцию любви и солидарности. Изначально мы заявили, что исключаем любое насилие. Мы заявили, что даже если против нас будет применено насилие, мы не станем отвечать на него насилием. Мы заявили, что нашим ответом будут поднятые вверх, открытые руки, с любовью и улыбкой, - сказал премьер. – Мы начали этот политический процесс, начав шествие всего с десятком людей из второго по величине города Армении – Гюмри, в Ереван. Когда мы дошли до Еревана и показали нашу решимость и верность принципу неприменения насилия, вся наша нация в едином порыве встала на ноги против действующего режима. И мы победили посредством абсолютно мирных протестов, без единого выстрела и без единой жертвы. Мы добились успеха, наперекор всем прогнозам, даже известные эксперты были скептически настроены в отношении нашей победы».

Пашинян отметил, что он был избран премьер-министром и был избран в парламенте, в котором у него было всего четыре надежных голоса, в том числе и его собственный.

«Но это стало возможным. Это случилось, потому что люди требовали этого, и парламент, избранный всего лишь год назад, подчинился воле народа, не имея иной альтернативы. Сегодня парламент продолжает работать, но он не отражает волю нашего народа, точно так же, как и раньше и во время революции. Почему это так? Ответ краткий: поскольку он был избран с грубыми нарушениями избирательного процесса, в том числе с применением административного ресурса и давления», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что выборы в Совет старейшин Еревана, которые состоялись непосредственного перед его визитом в Нью-Йорк, стали важным экзаменом по части проведения свободных, справедливых и конкурентных выборов.

Пашинян подчеркнул, что тот факт, что с момента обретения Арменией независимости и до сих пор впервые все кандидаты поздравили победившего кандидата, говорит об установлении в стране совершенно новой политической культуры.

«В таком же духе мы собираемся провести и внеочередные парламентские выборы. Свободные, справедливые и прозрачные выборы должны стать и станут необратимой реальностью в Армении, что приведет к становлению сильных и жизнеспособных демократических институтов и противовесов. Защита прав наших граждан, обеспечение свободы слова, совести и собраний являются ключевыми положениями нашей повестки. Отныне не будет возможности фальсифицировать избирательный процесс и злоупотреблять доверием граждан», - сказал Пашинян.

Подчеркнув, что сложившаяся в Армении ситуация – это не просто смена правительства или правящей партии, Пашинян отметил, что создается новая политическая система, которую он называет прямой, непосредственной властью и управлением народа.

«Для того, чтобы поставить эту систему на институциональные основания, мы намерены гарантировать волеизъявление народа не только посредством выборов, но и посредством местных и национальных референдумов, чтобы люди были вовлечены в процесс принятия решений. Будучи сам бывшим политзаключенным, я знаю, насколько ценна возможность заявлять о проблемах и определять собственное будущее», - сказал премьер.

«Возлагая на себя ответственность, наша команда имеет четкое видение и сильную политическую волю для осуществления фундаментальных реформ, направленных на искоренение коррупции, прозрачное, подотчетное и эффективное управление, верховенство прав и закона, обеспечение независимости судебной системы, а также стимулирование экономического роста посредством свободной и конкурентной деловой среды и благоприятной для инвестиций атмосферы», - сказал глава правительства Армении.

«Во внешнеполитической повестке Армении нет резких поворотов»

Обращаясь к внешней политике, никол Пашинян вновь подтвердил, что во внешнеполитической повестке Армении нет резких поворотов.

«Несмотря на коренные изменения, происходящие во внутриполитической жизни, в повестке нашей внешней политики нет резких поворотов. Преемственность внешней политики Армении свидетельствует о том, что она является предсказуемым и надежным партнером. Наши международные обязательства не подлежат пересмотру. Наша позиция четкая: Армения готова к конструктивному диалогу и сотрудничеству со всеми партнерами. Мы не намерены развивать наши отношения с одним партнером за счет другого. Мы придаем важное значение роли многосторонности на глобальном и региональном уровнях. Под эгидой ООН Армения вовлечена в реализацию всеобъемлющих и жизнеспособных программ сотрудничества», - сказал премьер, напомнив, что республика участвует в миротворческих миссиях в Афганистане, Ливане, Косове, Мали и др.

«Это имеет особенное значение для нашей страны, которая сама испытывает серьезную озабоченность, связанную с безопасностью. При этом мы осознаем, что безопасность нашей страны тесно связана с безопасностью других стран и что глобальный мир требует скоординированных действий», – добавил Пашинян.

«Мы поистине всемирная нация, имеющая сотни диаспор по всему миру. Этим и вызвана озабоченность Армении общемировыми проблемами, которые могут поставить под угрозу безопасность наших соотечественников в разных уголках мира. Сирийский кризис поставил под угрозу само существование армянской общины, и Армения пытается содействовать урегулированию кризисных ситуаций посредством оказания гуманитарной помощи. Мы готовы расширить гуманитарную миссию Армении, направленную на удовлетворение насущных нужд нашей общины в Сирии. Как народ, переживший ужасы Геноцида, армяне более чувствительны к проблемам безопасности близких и готовы сделать все для их защиты», - заявил Никол Пашинян.