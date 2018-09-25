РПА поздравила новоизбранного мэра Еревана и членов Совета старейшин

Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) поздравляет новоизбранного мэра Еревана и членов Совета старейшин с победой на выборах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном партией.

«Мы надеемся, что новоизбранный мэр и члены Совета старейшин будут выполнять данные в ходе избирательной кампании обещания, контроль над выполнением которых будет задачей всего общества.

Республиканская партия Армении не принимала участия в выборах в Совет старейшин Еревана, чтобы избавить общественность от опасности крайней поляризации. К сожалению, блок «Мой шаг» и лично премьер-министр Пашинян построили кампанию на разделении общества на «черных и белых».

Это привело к искажению повестки выборов, что сделало голосование опросом о том, «против» кто-то или «за» этот опасный и бесперспективный подход.

Очевидно, что подавляющее большинство жителей Еревана не поддержали этот подход.

Тем не менее, настал момент для серьезного политического диалога и, что более важно, момент для продуктивной работы. Общество ожидает практических шагов в плане решения серьезных проблем, стоящих перед нашей страной и народом», - говорится в заявлении РПА.