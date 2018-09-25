Премьер-министр и Католикос посетил выставку «Армения» в музее «Метрополитен»

Находящийся в Нью-Йорке с рабочим визитом премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с Католикосом всех армян Гарегином Вторым посетил выставку «Армения», открывшуюся в нью-йоркском музее «Метрополитен».

Каком сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, выставка посвящена художественным и культурным достижениям армянского народа от принятия христианства до 17-го века. На выставке представлено 140 экспонатов, в том числе 34 экспоната из Музея истории Армении, 20 экспонатов из Эчмиадзина и 28 экспонатов из Матенадарана. Есть экспонаты, которые выставляются в первый раз.

Побывавший на выставке премьер-министр Армении заявил, что жители и гости США смогут по-новому оценить культуру армянского народа. По мнению Пашиняна, благодаря этой выставке, изменится восприятие Армении и армянской культуры в США, посетители музея ознакомятся с историей и культурой народа, первым принявшего христианство как государственную религию.

Премьер также отметил, что в настоящее время существенно укрепились армяно-американские культурные связи, и подчеркнул, что в 2018 году отмечается 400-летие армянского присутствия на американской земле. В этом году отмечается 400-летие присутствия армян в Америке. Среди первых британских колонистов в Новом Свете d 1618 году был и армянин по имени Мартин, который поселился в первой британской колонии - Джеймстауне. После этого армяне вносили значительный вклад в культуру своей новой родины.



В этом году армянская культура была представлена в сердце американской столицы – в Национальном Молле, в рамках Смитсоновского фестиваля народной жизни. Это дало беспрецедентную возможность представить американскому обществу и тысячам туристов армянскую культуру в ее многообразии.

«А несколько недель назад наши народы вместе отметили 110-летие со дня рождения лауреата Пулитцеровской премии Вильяма Сарояна. В его родном городе Фресно открылся его музей.

И наконец, сегодня я имею великую честь и радость находиться на открытии этой уникальной выставки нашей культуры. Десятки тысяч посетителей музея Метрополитен ознакомятся с историческим и культурным наследием нашего народа, первым принявшего христианство как государственную религию», - заявил Пашинян.

Премьер-министр выразил благодарность президенту музея Дэниелу Вайсу и директору музея Максу Холли, а также Армянской церкви, предоставившей экспонаты – в лице Константинопольской и Иерусалимской патриархий и Первопрестольного Святого Эчмиадзина.