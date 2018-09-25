Лука Модрич назван лучшим футболистом года

Международная федерация футбола (ФИФА) на церемонии The Best FIFA Football Awards в Лондоне назвала лауреатов 2018 года. Лучшим футболистом признан набравший наибольшее число голосов полузащитник мадридского «Реала« и капитан сборной Хорватии Лука Модрич.

В составе мадридской команды 33-летний Модрич выиграл Лигу чемпионов, а вместе с Хорватией дошел до финала чемпионата мира, где уступил Франции. Лука обошел Криштиану Роналду и Мохамеда Салаха.

Приз лучшему тренеру года по версии ФИФА достался наставнику сборной Франции Дидье Дешаму. Под его руководством в 2018 году команда выиграла чемпионат мира в России.

Лучшим вратарем года был признан голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа, летом перешедший из лондонского «Челси» в мадридский «Реал».

Бразильянка Марта была признана лучшей футболисткой мира, а лучшим женским тренером - главный тренер французского «Лиона» Рейнальд Педрос.

Специальный приз болельщикам FIFA Fan Award в этот раз достался поклонникам сборной Перу, которые потрясающе поддерживали свою команду на ЧМ-2018

На церемонии был назван также автор лучшего гола: в голосовании победил гол Салаха, забитый в матче чемпионата Англии «Эвертону» в декабре 2017. Салах был награжден премией имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболистам, независимо от пола, за самый красивый гол.

ФИФА также объявила имена 11 футболистов, вошедших в символическую сборную 2018 года:

Вратарь: Давид Де Хеа (сборная Испании, «Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Дани Алвес (сборная Бразилии, «ПСЖ»), Рафаэль Варан (сборная Франции, «Реал»), Серхио Рамос (сборная Испании, «Реал»), Марсело (сборная Бразилии, «Реал»).

Полузащитники: Лука Модрич (сборная Хорватии, «Реал»), Нголо Канте (сборная Франции, «Челси»), Эден Азар (сборная Бельгии, «Челси»).

Нападающие: Килиан Мбаппе (сборная Франции, «ПСЖ»), Криштиану Роналду (сборная Португалии, «Реал») и Лионель Месси (сборная Аргентины, «Барселона»).