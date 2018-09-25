Премьер-министр Армении выступил с речью на Саммите мира памяти Нельсона Манделы

Находящийся в Нью-Йорке с рабочим визитом премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 сентября в ООН принял участие в саммите на тему «Всемирный призыв к действиям в связи с проблемой наркотиков». Участники мероприятия сначала сфотографировались с президентом США Дональдом Трампом, после чего состоялись рабочие обсуждения. Об этом передает пресс-служба главы армянского правительства.

Затем Никол Пашинян принял участие в Саммите мира памяти Нельсона Манделы, на котором присутствовали также президент США Дональд Трамп и принимающие участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН главы государств и правительств множества стран.

В своей речи премьер-министр Пашинян, в частности, отметил:

«Для меня большая честь выступать на Саммите мира памяти Нельсона Манделы по случаю столетия этого великого политического лидера. Образ Манделы символизирует мир и человеческое достоинство, одновременно олицетворяя непоколебимую борьбу и сострадание.

Его имя глубоко укоренено в нашей коллективной памяти как борца против расизма и дискриминации, апологета справедливости и равенства.

Дамы и господа, всего полгода назад народ Армении отверг страх, восстал против несправедливости и вышел на улицу, требуя уважения основополагающих прав, свободы и достоинства. Когда на улицах Еревана происходили судьбоносные события, меня спросили, есть ли у меня образ лидера, который вдохновил меня на пути к приведению народа к демократии и социальной справедливости, и я ответил: да, есть такой лидер.

И этот лидер - Нельсон Мандела. Будучи бывшим политзаключенным, я вспоминал и мысленно переживал политический путь и историю жизни этого известного политического заключенного, который должен был изменить свою страну и, конечно же, осуществить чаяния миллионов людей. Как однажды сказал Мандела: «Я понял, что мужество — это не отсутствие страха, а победа над ним. Храбр не тот, кто не боится, а тот, кто поборол этот страх». Эти слова сильно повлияли на мое сознание, способствовали формированию моей политической личности и видения, вдохновили меня начать свое «шествие ради свободы» в городах и других населенных пунктах моей страны.

Вобрав в себя истинный дух идеалов Манделы, наше движение стало известно миру как «Ненасильственная бархатная революция любви и солидарности». И сейчас, спустя всего несколько месяцев после победы нашего народа, я выступаю с высокой трибуны этого саммита в качестве главы правительства Армении, чтобы оценить наследие этого великого человека, чья храбрость и решительность служат образцом для всего человечества.

Дамы и господа,

Я приехал из региона, где, к сожалению, кровавые конфликты, коррумпированные системы управления и вражда между людьми часто затмевают мудрость любви и потребность в мирном сосуществовании. Говорят, что демократические нации не ведут войн друг против друга. Надеюсь, однажды демократическое развитие нашего региона исключит военные действия, риски войны и ненависти. Армения неуклонно идет по этому пути и безоговорочно выступает за региональный мир, стабильность и примирение.

Дамы и господа!

В этом году мы отметим семидесятую годовщину Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Это еще один повод для нас подумать о том, почему человечество до сих пор не защищено от дискриминации, нетерпимости, ксенофобии, преследований и других преступлений против человечества.

Жизнь и борьба Нельсона Манделы подсказывают нам, какие шаги необходимы и что можно сделать, потому что он проповедовал, что «никто не рождается с ненавистью к другому человеку… и если люди могут научиться ненавидеть, нужно стараться учить их любви».

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, премьер-министр Никол Пашинян и члены армянской делегации также посетили армянский хачкар 12-13-го вв., который установлен в штаб-квартире ООН.