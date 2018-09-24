Арарат Зурабян поздравил блок «Мой шаг» и 12-го мэра Еревана Айка Марутяна «с достойной победой на свободных и справедливых выборах».

Кандидат в мэры от блока «Ереванцы», принявшего участие во внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана, Арарат Зурабян поздравил блок «Мой шаг» в связи с достойной победой на свободных и справедливых выборах.

«От имени блока «Ереванцы» и от себя лично поздравляю блок «Мой шаг» в связи с достойной и убедительной победой на свободных и справедливых выборах. Эти выборы – еще один очень важный шаг на пути построения демократического, конкурентоспособного, правового, прочного государства. Все мы должны принять завет народа и совместными усилиями закрепить новую систему ценностей в Армении», - говорится в заявлении.

«Мы поздравляем также избранного по результатам выборов и силой закона 12-го мэра столицы независимой Армении Айка Марутяна, желаем ему силы, воли, мудрости в сложной работе по руководству Ереваном», - отмечается в заявлении Арарата Зурабяна.