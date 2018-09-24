Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Айк Марутян: «Это только и только победа нашего народа»

Кандидат на пост мэра Еревана от блока «Мой шаг» Айк Марутян, сентябрь 2018 г.

Смотрите комментарии

Кандидат на пост мэра Еревана от блока «Мой шаг» Айк Марутян сегодня сделал запись на своей странице в соцсети Facebook, выразив благодарность жителям Еревана за доверие.

«Дорогие соотечественники, любимые ереванцы, родные. Эта победа не является победой нашей команды. Это только и только победа нашего народа, который доказал всему миру, что он един и решителен на пути построения демократического государства. Горд и счастлив, что являюсь одним из вас», - написал Марутян.

«Благодарю за доверие. Готов служить Вам каждый день, каждый час, каждую минуту и каждую секунду, чтобы вместе превратить Ереван в город нашей мечты», - говорится в заявлении кандидата от блока «Мой шаг», по предварительным результатам, набравшего на вчерашних досрочных выборах в Совет старейшин Еревана более 81% голосов.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG