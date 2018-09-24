Айк Марутян: «Это только и только победа нашего народа»

Кандидат на пост мэра Еревана от блока «Мой шаг» Айк Марутян сегодня сделал запись на своей странице в соцсети Facebook, выразив благодарность жителям Еревана за доверие.

«Дорогие соотечественники, любимые ереванцы, родные. Эта победа не является победой нашей команды. Это только и только победа нашего народа, который доказал всему миру, что он един и решителен на пути построения демократического государства. Горд и счастлив, что являюсь одним из вас», - написал Марутян.

«Благодарю за доверие. Готов служить Вам каждый день, каждый час, каждую минуту и каждую секунду, чтобы вместе превратить Ереван в город нашей мечты», - говорится в заявлении кандидата от блока «Мой шаг», по предварительным результатам, набравшего на вчерашних досрочных выборах в Совет старейшин Еревана более 81% голосов.