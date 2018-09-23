«Для меня, для нашей команды самое важное – сделать Ереван городом нашей мечты» - Айк Марутян

«Я с уверенностью могу сказать, что конкретно в отношении нашей силы в ходе избирательной кампании использовались элементы черного пиара», - сегодня перед голосованием на выборах в Совет старейшин Еревана в беседе с журналистами сказал кандидат в мэры столицы от блока «Мой шаг» Айк Марутян.

На вопрос журналистов, не является ли такое активное участие премьер-министра Никола Пашиняна в избирательной кампании использованием административных рычагов, Марутян ответил: «Я так не думаю, премьер-министр – член правления партии «Гражданский договор» и имеет право участвовать в предвыборной агитации. Это его выбор - в какой мере участвовать».

Кандидат в мэры от партии «Дашнакцутюн» Микаэл Манукян сегодня после голосования в беседе с журналистами сказал, что участие премьер-министра в предвыборной кампании немного отклонило выборы в другое русло. «Если мы говорим, что административные рычаги не должны использоваться, не является ли использованием административного рычага участие премьер-министра в выборах в таком масштабе?» - заявил Манукян.

На вопрос одного из журналистов, «готовы ли они в случае, если не наберут достаточного числа голосов, сформировать коалицию с теми силами, которых в течение всей предвыборной агитации очерняли», Марутян ответил: «Очерняли силы?… такого не было. Мы готовы работать в любом формате. Для меня лично и для нашей команды самое главное – благоустроить Ереван и сделать его городом нашей мечты, а каким путем это будет сделано, уже не суть важно, так что мы готовы сотрудничать со всеми и обязательно воплотим в жизнь все хорошие, яркие идеи».