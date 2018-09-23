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Политика

Кандидат в мэры от «Дашнакцутюн»: «Не является ли использованием административного рычага участие премьер-министра в выборах в таком масштабе?»

Кандидат в мэры Еревана от партии «Дашнакцутюн» Мкаэл Манукян, Ереван, 23 сентября 2018 г.

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Кандидат в мэры Еревана от «Дашнакцутюн» Микаэл Манукян сегодня на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовал во имя «ереванцев, во имя молодежи, во имя благоустроенного и зеленого Еревана, во имя,единства и солидарности народа, ереванцев».

Манукян оценил ход избирательной кампании как удовлетворительный.

«Выборы были немного политизированы и отклонились больше в сторону общегосударственной поддержки премьер-министра. Участие премьер-министра немного отклонило ход от реальных муниципальных выборов, - сказал Манукян и продолжил: - Если мы говорим, что административные рычаги не должны использоваться, не является ли использованием административного рычага участие премьер-министра в выборах в таком масштабе?»

На вопрос, были ли какое-либо давление или антипропаганда против их команды, Микаэл Манукян ответил: «Нет. Первоначально стрелки были направлены на нас, но с чьей стороны, со стороны какой силы, неизвестно. Вспомнили истории, которые не имеют ко мне никакого отношения. В некоторых местах написали, что я вышел из предвыборной борьбы».

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