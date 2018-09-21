Наира Зограбян: Мы все «белые»

Мы все «белые», в нашей стране нет разделения на «черных и белых». С таким заявлением сегодня выступила кандидат в мэры Еревана от партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян под конец заключительного предвыборного митинга в армянской столице.

Одновременно со словами Наиры Зограбян десятки активистов и сторонников ППА провели обещанный флешмоб, сняв черные майки и оставшись в белом.

Напомним, что тема «черных и белых» доминировала во время нынешней избирательной кампании. Перед ее началом лидер блока «Мой шаг» Айк Марутян, который представляет команду премьер-министра Никола Пашиняна, заявил, что борьба на выборах проходит между «черными и белыми», имея в виду сторонников и противников смены власти, которая произошла в Армении в апреле-мае текущего года. Впоследствии Никол Пашинян также поддержал этот тезис, заявив, что, голосуя именно за блок «Мой шаг», граждане отдают свой голос также за досрочные выборы в парламент, в котором сейчас представители бывшей власти по-прежнему имеют самую многочисленную фракцию.

Участвующие в избирательной кампании другие силы резко отреагировали на тезис о «черных и белых», заявив, что такое разделение политического поля неуместно.

Наира Зограбян и ряд других партий и блоков, участвующих в выборах, также обвинили власти в «черном пиаре», а также жаловались на оскорбительные и ненавистнические посты в социальных сетях.

На заключительном агитационном митинге ППА выступил также лидер партии Гагик Царукян. Он отметил, что во время избирательной кампании конкуренты ППА старались очернить партию и ее кандидата.

«В первый день избирательной кампании я призвал всех ереванцев и участников предвыборной гонки быть очень корректными, я призвал кандидатов представлять ереванцам свои программы, планы, поднимать вопросы, а не забрасывать друг друга грязью… В то время как партия «Процветающая Армения» организовала правильную кампанию, ее с разных сторон очерняли. Понятное дело, мы ответили на это, мы можем любому ответить аргументировано. Но сильный всегда ведет себя скромно, всегда держит себя в рамках. Только слабому нечего сказать, и слабый пытается очернить. Мы же – люди дела», - отметил Царукян.

Призвав ереванцев отдать свой голос за ППА и Наиру Зограбян, Царукян подчеркнул, что его команда в состоянии начать решать проблемы города уже с первого дня, а не ждать формирования бюджета на следующий год.

Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 23 сентября.