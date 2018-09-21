Часть общества не способна давать объективные оценки - Арарат Зурабян

Кандидат в мэры Еревана от блока «Ереванцы» Арарат Зурабян, подводя итоги избирательной компании по досрочным выборам в Совет старейшин Еревана, отметил, что избирательный процесс отклонился от своей главной цели, перейдя к следующим парламентским выборам и последующим политическим процессам.

«Эти процессы, конечно, окажут большое влияние на будущее Армении. Но сегодня выборы мэра Еревана. Многие кандидаты участвуют в этих выборах, просто чтобы проверить свои шансы на будущих выборах, чтобы представить, какие форматы могут быть созданы. Но также есть люди, в том числе и я, которые убеждены, что сегодняшний процесс - это сегодняшний процесс, он относится к выборам мэра Еревана и должен быть сосредоточен на этом, а дальнейшие процессы произойдут в свое время», - заявил Зурабян.

На вопрос, были ли созданы равные условия в ходе избирательной кампании, он ответил, что, будучи 30 лет в политике, очень мало видел равные условия. «Если мы говорим о том, были ли они равными или нет… сейчас, возможно, были равными. Я не конкурирую с Николом Пашиняном, но Никол Пашинян конкурирует со всеми кандидатами» - сказал кандидат в мэры от блока «Ереванцы».

Арарат Зурабян, который в 1996-2002 годах был главой ереванской общины Кентрон, также отметил, что особенность нынешней кампании состоит в том, что она прошла в постреволюционный период, и поэтому появились новые оттенки. «Одно очень позитивно: у нашего общества есть желание и внутренняя убежденность, что эти выборы пройдут честно, без нарушений. И я думаю, что мы очень близки к тому, чтобы зафиксировать это достижение», - сказал он.

Зурабян подчеркнул важность того обстоятельства, что в ходе предвыборной кампании не было враждебной атмосферы: «Я видел много положительных и отрицательных вещей. Положительным было то, что не было враждебной атмосферы, не было людей, которых мы обычно постоянно видели во время выборов, которые бегали от одного здания к другому, из одного двора в другой, чтобы развить бурную деятельность для организации будущих нарушений. Не было крайне негативных явлений, но было одно: я вижу у части общества полное отсутствие способности давать оценки».