Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с Днем независимости Армении.

«От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 27-й годовщиной независимости Республики Армения - праздником, который дорог и памятен для всего армянства», - согласно пресс-службе президента Нагорного Карабаха, в частности, говорится в послании.

«Армянский народ прошел сложный и тернистый путь, создавая свою свободную и независимую государственность, выдержал тысячи испытаний, понес невосполнимые потери, подвергся невообразимым лишениям. Но он всегда верил в победу своей борьбы, верил в победу мечты, которую лелеял на протяжении веков», - отметил Бако Саакян.

«Развитие и укрепление Республики Армения - всеармянская задача, для решения которой необходимо быть более сплоченными и консолидированными, использовать потенциал и возможности, знания и умения каждого. Наш общий долг - вносить свой вклад в дело создания светлого и надежного будущего нашей Родины и родного народа», - написал Пашиняну Саакян.

«Вновь поздравляю Вас и весь наш народ со священным праздником и желаю мира, благополучия и больших успехов на пути к новым победам!» - говорится в поздравительном послании президента Нагорного Карабаха.