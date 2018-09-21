Президент России направил поздравительные послания премьер-министру и президенту Армении

В связи с Днем независимости поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну направил президент России Владимир Путин.

В послании, текст которого опубликовала пресс-служба премьер-министра Армении, в частности, сказано:

«Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Армения – Дня Независимости. Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы, взаимного уважения и духовной близости».

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие союзнических связей, многопланового сотрудничества на двусторонней основе, а также партнерского взаимодействия в рамках интеграционных процессов на Евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает интересам России и Армении, идет в русле упрочнения региональной безопасности и стабильности», - написал Путин, заключив свое послание следующими словами: - Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам – благополучия и процветания».

Президент России направил поздравительное послание также президенту Армении Армену Саркисяну.

«От всего сердца поздравляю в связи с Днем независимости Армении. С удовлетворением констатирую дружественный, союзнический характер отношений между нашими странами, высокий уровень двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Уверен, что расширение всего комплекса армяно-российских партнерских связей соответствует основополагающим интересам наших братских народов и протекает в русле обеспечения в регионе стабильности и безопасности», - согласно пресс-службе президента Армении, говорится в послании президента РФ.

«Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а также мира и благополучия гражданам Армении», - написал Армену Саркисяну Владимир Путин.