Дональд Трамп: «В этом году в Армении есть много поводов для празднования»

По случаю Дня независимости Армении президент США Дональд Трамп направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

«Многоуважаемый премьер-министр, от имени американского народа поздравляю Вас и народ Армении – по случаю 27-летия вашей национальной независимости», - говорится в послании президента США.

«В этом году в Армении есть много поводов для празднования. Мирное, демократическое движение открыло новую эру в Армении, и мы готовы работать с Вами – помогать в реализации воли вашего народа в искоренении коррупции, установлении независимой судебной системы, подотчетного управления, основанного на политической и экономической конкуренции, верховенства закона.», - согласно пресс-службе премьер-министра Армении, в своем послании написал Дональд Трамп.

«Выражаем благодарность за стабильное партнерство на различных платформах, в частности, за ваше участие в миссиях НАТО и за радушный прием сирийских беженцев», - говорится в послании.

«В ближайшие месяцы открываются возможности для урегулирования карабахского конфликта, что может также открыть новые возможности для армяно-американского взаимодействия. США, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, готовы работать с Вами вокруг поиска долгосрочного мирного решения конфликта.», - написал Пашиняну Трамп.

«Этот год знаменуется также 100-летием Первой Республики Армения и армяно-американских отношений. Полон надежд, что стартовавшее 100 лет назад наше взаимодействие впредь укрепится еще больше. По случаю этого особенного 100-летнего юбилея адресую наилучшие пожелания Вам и народу Армении», - говорится в поздравительном послании президента США.