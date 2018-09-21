В Армении празднуют День независимости

21 сентября Армения празднует День независимости. В этом году отмечается 27-я годовщина со дня провозглашения независимости страны.

На состоявшемся 21 сентября 1991 года референдуме народ Армении подавляющим большинством голосов проголосовал за выход из состава СССР и создание независимого государства.

По случаю Дня независимости в Армении сегодня запланирован ряд праздничных мероприятий, которые пройдут под лозунгом «Ты независим».

Основным эпицентром торжеств в Ереване станет площадь Республики – центральная площадь армянской столицы.

Также сегодня состоится прием у премьер-министра Армении Никола Пашиняна в здании по адресу пр. Баграмяна 26.