Мероприятия ко Дню независимости пройдут под лозунгом «Ты независим»

Мероприятия, приуроченные к Дню независимости – 21 сентября, в этом году пройдут под лозунгом «Ты независим», и основным эпицентром мероприятий станет площадь Республики. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

По словам Агаджаняна, по предварительным расчетам, бюджет мероприятия не превысит 100 млн драмов.

«Учитывая масштабы мероприятия, количество сцен, число артистов, по нашим предварительным расчетам, это мероприятие не превысит порог в 100 млн драмов. Для сравнения, чтобы вы могли представить, о какой сумме идет речь, скажу, что на установку сцены мероприятия, посвященного 100-летию Сардарапатского сражения, на площади Республики и все мероприятие в целом из госбюджета было выделено 425 млн драмов», - сказал Агаджанян.

По его словам, это мероприятие будет «беспрецедентным» в плане своей «децентрализованности».

«Все улицы, ведущие к площади Республики, будут предоставлены гражданам, то есть они будут закрыты для движения транспорта. Мероприятие будет проходить под лозунгом «Ты независим», и это очень четкий мессидж, учитывая наш опыт бархатной революции, этот месидж адресован каждому гражданину Армении. С этой точки зрения мы считаем, что лозунг «Ты независим» более чем символичен, и этим мы хотим подчеркнуть ту ответственность, которую должен нести каждый гражданин Армении, осознавая, что он независим со всеми вытекающими из этого последствиями», - сказал Агаджанян.

«На всех сценах, которые будут действовать на улицах, ведущих к площади, будут представлены почти все музыкальные стили и все слои культуры. Будет одно важное отличие от мероприятий, организованных прежде, когда была задействована группа конкретных артистов, которые в какой-то степени пользовались монополией на участие в мероприятиях, организованных государством. На этот раз вы увидите новые лица, молодые, талантливые лица», - отметил глава аппарата премьер-министра.

По словам Агаджаняна, 21 сентября состоится также прием у премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но не в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, как при прежних властях, а в здании по адресу Баграмяна 26.

«Там вас также ожидает очень приятный сюрприз», - сказал руководитель аппарата премьер-министра.