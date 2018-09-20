Премьер-министр Армении получает поздравления в связи с Днем независимости страны

По случаю 27-й годовщины независимости Республики Армения премьер-министр Армении Никол Пашипнян получает поздравительные послания от руководителей иностранных государств.

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В связи с Днем независимости поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну направил президент России Владимир Путин.

В послании, в частности, сказано:

«Уважаемый Никол Воваевич,

Примите искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Армения – Дня Независимости.

Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы, взаимного уважения и духовной близости.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие союзнических связей, многопланового сотрудничества на двусторонней основе, а также партнерского взаимодействия в рамках интеграционных процессов на Евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает интересам России и Армении, идет в русле упрочнения региональной безопасности и стабильности.

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам – благополучия и процветания».

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По случаю Дня независимости премьер-министра Армении Никола Пашиняна поздравил президент США Дональд Трамп.

«Многоуважаемый премьер-министр,

От имени американского народа поздравляю Вас и народ Армении – по случаю 27-летия вашей национальной независимости.

В этом году в Армении есть много поводов для празднования. Мирное, демократическое движение открыло новую эру в Армении, и мы готовы работать с Вами – помогать в реализации воли вашего народа в искоренении коррупции, установлении независимой судебной системы, подотчетного управления, основанного на политической и экономической конкуренции, верховенства закона.

Выражаем благодарность за стабильное партнерство на различных платформах, в частности, за ваше участие в миссиях НАТО и за радушный прием сирийских беженцев.

В ближайшие месяцы открываются возможности для урегулирования карабахского конфликта, что может также открыть новые возможности для армяно-американского взаимодействия. США, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, готовы работать с Вами вокруг поиска долгосрочного мирного решения конфликта.

Этот год знаменуется также 100-летием Первой Республики Армения и армяно-американских отношений. Полон надежд, что стартовавшее 100 лет назад наше взаимодействие впредь укрепится еще больше. По случаю этого особенного 100-летнего юбилея адресую наилучшие пожелания Вам и народу Армении», - говорится в поздравительном послании президента США.

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Поздравительное послание по случаю Дня независимости премьер-министру Николу Пашиняну направила королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета Вторая

В послании, в частности, говорится:

«Я очень рада поздравить Ваше превосходительство по случаю национального праздника, особенно в этом году, когда Армения отмечает столетие создания первой республики. Направляю наилучшие пожелания, желаю успехов и счастья армянскому народу в предстоящем году. Это хороший повод вспомнить тесные исторические связи между нашими странами, и я надеюсь, что наша дружба и сотрудничество будут продолжаться».