Пашинян: Голосуя за блок «Мой шаг», вы голосуете за роспуск парламента

Голосуя за блок «Мой шаг», вы голосуете за роспуск парламента и проведение внеочередных парламентских выборов. Об этом сегодня в ходе предвыборного митинга блока «Мой шаг» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что политический контекст этих выборов состоит в том, чтобы он мог получить от народа мандат на переговоры с парламентскими силами, и очень важно, чтобы народ дал ему мощный мандат для решения этого вопроса

По словам Пашиняна проведение досрочных выборов является наиважнейшим вопросом внутриполитической повестки и для достижения этой цели ему необходим голос каждого избирателя.

«После выборов, когда граждане Армении, жители Еревана - столицы революции, дадут свой мощный мандат, на его основе я приглашу лидеров парламентских фракций и руководство парламента на обсуждение этого вопроса, но для этого нужна ваша мощная поддержка»,- сказал Пашинян.

Премьер заявил, что нынешний парламент не имеет легитимности, не выражает волю народа. «Гражданам Армении нужен парламент, сформированный по их свободной воле», - сказал он.