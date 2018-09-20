Баку расценивает последний визит Пашиняна в Карабах как «провокацию, направленную на срыв переговоров»

Азербайджан заявил, что последний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нагорный Карабах является «провокацией, направленной на срыв мирных переговоров», и призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ «адекватно отреагировать».

«Провокационный визит руководства Армении на оккупированные территории Азербайджана и сделанные агрессивные заявления в преддверии встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке является свидетельством намерения армянского руководства преднамеренно усугубить ситуацию», - согласно «Интерфакс», сегодня заявил МИД Азербайджана.

Никол Пашишян два дня назад посетил Карабах. Возвращаясь из поездки, в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении заявил: «Ситуация на передовой довольно напряженная, но ее можно считать стабильной и контролируемой. Вооруженные силы Армении и Армия обороны уверенно контролируют ситуацию. […] Мы четко зафиксировали, что нет никаких сомнений в том, что наши вооруженные силы уверенно контролирует ситуацию и дают необходимый ответ на провокации вооруженных сил Азербайджана ... Мы готовы к миру, к действительно мирным переговорам, но мы также готовы к войне. Это очень важная констатация, и я считаю, что это должно быть ясно всем и в Армении, и за ее пределами».