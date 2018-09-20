Наира Зограбян вновь приглашает Айка Марутяна на дебаты в прямом эфире

Кандидат в мэры Еревана от партии «Процветающая партия» Наира Зограбян сегодня вновь пригласила своего соперника от блока «Мой шаг» Айка Марутяна на дебаты в прямом эфире.

Во время предвыборной агитации в ереванской общине Эребуни Зограбян, в частности, сказала: «Вновь повторяю свое предложение, есть еще полтора дня, приглашаю Айка Марутяна на дебаты в прямом эфире. Без предварительной записи. Сегодняшние якобы дебаты с участием 10 человек смешны. Где вы видели дебаты в формате предварительной записи? Это оскорбление в адрес кандидатов.

Господин Марутян, приглашаю вас с избранными вами повесткой и телеэфиром. Смягчаю условия: сами выберите повестку и место. Прямой эфир – только с вами. Чтобы ереванцы видели, каким мэром будет человек, прячущийся за рейтингом и за спиной Никола Пашиняна».

Отметим, что дебаты кандидатов в мэры Еревана состоятся на Общественном телевидении Армении 21 сентября. Намерение участвовать в дебатах уже подтвердили 10 кандидатов, кроме Наиры Зограбян от партии «Процветающая Армения» и Мануэля Гаспаряна от партии «Демократический путь». Гаспарян не сможет участвовать в дебатах в связи с кончиной матери.

