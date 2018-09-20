Ведется работа по организации встречи Пашинян-Трамп – глава МИД Армении

Ведется работа по организации встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа, для ее организации требуется время. Об этом сегодня на брифинге с журналистами заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Мнацаканян не указал конкретных сроков, подчеркнув, что в ближайшее время станет известно о встречах армняских и американских должностных лиц различных уровней Армения-США, которые приведут к встрече на более высоком уровне.

«Мы работаем с Соединенными Штатами, у нас есть разные площадки для совместной работы, и этот вопрос должен быть решен. В настоящее время мы не можем ожидать, что встреча состоится так поспешно», - отметил глава МИД Армении.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что в Нью-Йорке на этот раз лидеры США и Армении не встретятся, глава МИД Армении ответил: «Мы сейчас встречи не ожидаем».

Два дня назад во время прямого эфира на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян говорил о своем предстоящем визите в США, подчеркнув, что ради голосования на выборах в Совет старейшин Еревана отложил на день-два свой рабочий визит в Нью-Йорк, где он должен участвовать в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. «Я устроил так, чтобы проголосовать утром 23 сентября и после этого отбыть в Нью-Йорк», - сказал он.

О нью-йоркском визите Пашиняна еще раньше, примерно неделю назад, говорил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, сообщив, что запланировано выступление премьер-министра Армении на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Также запланированы двусторонние встречи, о которых сообщим дополнительно», - сказал Балаян, не пояснив, о каких именно двусторонних встречах идет речь.

На северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы вчера в результате обстрела со стороны противника был ранен и по дороге в госпиталь скончался военнослужащий контрактной службы, рядовой Айказ Матевосян.

В связи с произошедшим с заявлением выступил официальный представитель МИД Армении Тигран Балаян: «Решительно осуждая действия Азербайджана, мы обращаем внимание международного сообщества, прежде всего сопредседателей Минской группы ОБСЕ, на срочную необходимость обуздать Баку и привести его в конструктивное русло с целью предотвращения дальнейшей эскалации ситуации».