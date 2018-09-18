Айк Марутян: Я действительно не знаю, о каких фейках идет речь

Кандидат на пост мэра Еревана от блока «Мой шаг» Айк Марутян удивлен утверждениями одного из своих соперников, кандидата от партии «Процветающая Армения» (ППА) Наиры Зограбян о том, что блок «Мой шаг» объявил ППА войну.

«Я действительно не знаю, о каких фейках идет речь. Что это за фейки, о которых мы не знаем? Хорошо, если мы их используем, мы хотя бы должны об этом знать. В то время как, опять-таки не будем называть имена, есть некоторые силы, под записями которых [в соцсетях] зачастую появляются очень интересные лайки из Новой Зеландии, Шри-Ланки, Индии», - сегодня сказал Марутян.

Утверждение Наиры Зограбян не только о войне фейков, но и об использовании против нее всей государственной машины Айк Марутян считает беспочвенным, заверяя, что его предвыборной кампании помогают и участвует в ней члены команды, его друзья и единомышленники.

Агитационная кампания блока «Мой шаг» и сегодня прошла уже традиционно: кандидаты в члены Совета старейшин обходили дворы, в громкоговорители просили голосовать в поддержку Айка Марутяна, а также информировали о предстоящем в 7 часов вечера митинге, на котором сегодня также выступит премьер-министр Никол Пашинян.

Жители Ачапняка из окон следили за избирательной кампанией, некоторые спускались и шагали вместе с кандидатами в члены Совета старейшин города.