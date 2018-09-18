Выступление Арама Саргсяна было дружеским, в нем не было никакой иронии и агрессии - Зейналян

Во вчерашнем выступлении представителя блока «Луйс» Арама Саргсяна была выражена лишь особая озабоченность друга. Такое мнение сегодня выразил кандидат в мэры Еревана от блока «Луйс» Артак Зейналян, в беседе с Радио Азатутюн комментируя вчерашнее выступление лидера входящей в блок партии «Республика» на предвыборном митинге блока «Луйс» в рамках избирательной кампании по выборам в Совет старейшин Еревана.

В своем выступлении Арам Саргсян раскритиковал премьер-министра, утверждая, что Никол Пашинян обвиняет прошедшую с ним путь команду в попытке контрреволюции.

«Слова Арама Саргсяна были словами близкого, друга, они были сказаны по-доброму, не было агрессии, не было иронии, не было сарказма, в них была озабоченность, присущая другу», - сказал Зейналян.

На вопрос Радио Азатутюн, не вызывают ли прозвучавшие в ходе предвыборной кампании выступления обеспокоенность, что партнерские отношения между некогда союзниками больше не продолжатся, Зейналян ответил, что они продолжат поддерживать дружеские отношения.

«Партнерские отношения продолжаются. Мы считали, что у нас в стране нет врагов, которых нужно выталкивать. Мы никого не станем выталкивать на обочину. Мы находимся в дружеских отношениях с другими партнерами из нашей фракции «Елк». Они наши партнеры, наши конкуренты. Мы участвуем [в выборах в Совет старейшин] в другом формате и собираемся взять на себя ответственность за управление Ереваном», - сказал кандидат в мэры от блока «Луйс».

Отметим, что идущие на выборы в Совет старейшин Еревана в составе блока «Луйс» Артак Зейналян и Арам Саргсян представляют имеющий парламентскую фракцию блок «Елк», в который также входят члены партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. Сторонники Никола Пашиняна, однако, участвуют в выборах в городской Совет старейшин в составе блока «Мой шаг», в который входят представители тех сил, которые активно участвовали в антиправительственных митингах в апреле и мае текущего года, которые привели к смене власти в стране.

Вчера Арам Саргсян заявил: «Нужно иметь огромное воображение, чтобы полагать, что блок «Луйс» сотрудничает с прежним режимом с целью вернуть его».

На днях, выступая на предвыборной митинге блока «Мой шаг», Никол Пашинян посвятил значительную часть своей речи борьбе с контрреволюционерами. Он заявил, что некоторые участвующие в выборах в Совет старейшин Еревана политические силы, которые «представляют себя защитниками революции», ведут переговоры с республиканцами, чтобы последние «своими ресурсами по фальсификации выборов» защитили их. «Опомнитесь, безумцы, опомнитесь», - заявил Пашинян, не указав, какую конкретно политическую силу или силы имеет в виду.

Артак Зейналян считает избирательную кампанию по выборам в столичный муниципалитет беспрецедентной. Он призывает вернуться к доброй атмосфере. «Используемые лексикон и технологии – это пережитки прошлого, и они не соответствуют сложившейся ситуации. Та сила, которая всегда ассоциируется с грубой силой, насилием, не участвует в выборах. Считаю, что избирательную кампанию следовало проводить в ином свете», - сказал кандидат в столичные градоначальники от блока «Луйс».