Пашинян: Азербайджанский народ должен потребовать, чтобы сын Алиева также служил на передовой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время агитационной встречи с избирателями Еревана в рамках избирательной кампании на выборах в городской Совет старейшин в воскресенье обратился также к теме обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Он отметил, что за последние три дня вооруженным силам Армении пришлось нейтрализовать трех азербайджанских солдат для того, чтобы вооруженные силы Азербайджана прекратили обстреливать мирные села Армении.

«Это было сделано не потому, что нам это доставляет удовольствие, а потому, что они стреляли по нашим селам, по Коти, Баганису, Чинари, Мовсесу, и подавление их огневых точек было единственным способом успокоить ситуацию», - заявил глава армянского правительства.

Пашинян, сын которого в июле отправился на срочную военную службу в Нагорный Карабах, также обратился к новости о том, что сын президента Азербайджана Ильхама Алиева также поступил на военную службу. Он назвал это важным событием в Азербайджане, выразив надежду на то, что это может «хоть как-то остановить желание Алиева стрелять по армянским жителям».

«Сегодня произошло очень важное событие в соседнем государстве. Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева был призван в армию. Это очень важное событие, так как несмотря на изолированность от мира и на контроль общественного мнения со стороны властей, тем не менее, вот уже в течение двух месяцев народ Азербайджана задается вопросом о том, как же так получилось, что сын премьер-министра Армении служит в армии, а сын президента Азербайджана – нет. Потому что народ Азербайджана понимает, что когда Ильхам Алиев с такой легкостью обостряет ситуацию на границах и вдоль линии соприкосновения, лично у него никаких проблем не возникает, поскольку он знает, что умирать будут сыновья других азербайджанцев, а его сыну ничего не угрожает», - в своем выступлении заявил Никол Пашинян.

«И теперь его сын будет служить в Баку, и он вновь обманывает свой народ. Мой же сын добровольно отправился в Арцах (Нагорный Карабах – ред.). Потому что после бархатной революции Армения стала одной семьей, и жизнь каждого солдата для нас одинаково важна. И сейчас азербайджанский народ должен потребовать, чтобы сын Алиева также служил на передовой. Посмотрим, в таком случае они будут вести себя так же нагло или нет. Президенту Азербайджана наплевать на своих солдат», - заявил Пашинян.

Отметим, что в субботу супруга премьер-министра Армении Анна Акопян встретилась с матерями нескольких десятков армянских солдат, погибших вследствие карабахского конфликта, в том числе в ходе четырехдневной войны в апреле 2016 года. Матери погибших военнослужащих выразили поддержку мирному призыву Анны Акопян, адресованному матерям азербайджанских солдат, положить конец вооруженному конфликту.