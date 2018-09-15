Матери погибших армянских солдат присоединились к призыву супруги премьер-министра

Матери около четырех десятков военнослужащих, которые погибли в ходе нагорно-карабахского конфликта, в частности, в ходе четырехдневной войны в апреле 2016 года, заявили в субботу о присоединении к призыву супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акобян, адресованному всем воюющим сторонам в мире.

Во время приема в резиденции премьер-министра, организованном г-жой Акопян, матери погибших армянских солдат призвали женщин в Азербайджане присоединиться к ним, чтобы остановить армяно-азербайджанский конфликт.

«Пусть все матери мира встанут. Мы особенно обращаемся к матерям в Азербайджане. Недавно в интернете они также выступили с призывом остановить войну. Мы не хотим войны, мы не хотим терять наших сыновей», - отметила Амест Нерсисян, мать капитана Арменака Урфаняна, погибшего во время четырехдневной войны в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.

«[Мы хотим], чтобы мир окончательно утвердился на границах... чтобы, отправляя своих сыновей в армию, матери не испытывали чувства мучительного ожидания. Мы хотим, чтобы в новой Армении не было таких матерей, как мы», - сказала другая женщина, потерявшая сына в конфликте.

Еще одна мать погибшего на карабахской войне солдата добавила: «Я борюсь за права всех этих женщин, за права семей, которые потеряли своих сыновей, отцов, братьев. Я борюсь за то, чтобы они больше не теряли своих детей».

В своем выступлении г-жа Акопян отметила, что продолжит свою кампанию «Женщины за мир» с большей уверенностью, особенно получив поддержку от матерей, потерявших своих сыновей во время апрельской войны. Она подчеркнула, что в Армении призывы к миру, адресованные азербайджанцам, вызывают неоднозначную реакцию, и после начала этой кампании она также подверглась критике.

«То, что это неоднозначно воспринимается нашим обществом, делает ваше послание азербайджанским матерям особенно важным. После моего выступления я также слышала обвинения в том, что я не должна отождествлять [армянских и азербайджанских матерей] и так далее. Но я хочу спросить в вас, есть ли у матерей национальность, гражданство или религия», - сказала Анна Акопян.

Супруга премьер-министра Армении призвала азербайджанских женщин присоединиться к этой мирной кампании. «Надеюсь, что ваш голос и наш голос также достигнут азербайджанских матерей, и они тоже будут выступать против войны и за мир. И если это произойдет, если наши ряды пополнятся, в один прекрасный день мы также доведем наш призыв до людей, которые приказывают стрелять и начинать войны», - сказал Анна Акопян.

Супруга армянского премьера также призвала жен бывших и нынешних высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов внести свой вклад в деятельность фонда, созданного Амест Нерсисян и носящего имя ее сына - погибшего капитана Арменака Урфаняна. «Я думаю, что будут женщины, которые поразмыслят и придут к выводу, что ценные вещи, которые они приобрели за время пребывания их мужей на высоких должностях, не всегда были честно заработаны, и они подумают, что, пожертвовав хотя бы часть из них фонду, основанному Амест Нерсисян, они смогут обрести душевный покой», - отметила Анна Акопян.

На замечание одного из журналистов о том, что в то время, как они ведут кампанию за мир, азербайджанские вооруженные силы, согласно сообщениям, накануне вечером обстреляли армянскую пограничную деревню, Анна Акопян сказала, что они проводят кампанию за мир как женщины и матери, а не от имени государства. Она подчеркнула, что параллельно с их мирным призывом Армения проводит военные учения.

«Жизнь покажет, кто станет победителем. Либо мы победим и заставим их сложить оружие и сесть за стол переговоров, чтобы попытаться понять друг друга и решить эту проблему, или же мы проиграем, и они будут продолжать стрелять друг в друга на границе. Я хочу исключить вариант нашего поражения и хочу выразить уверенность в том, что когда-нибудь мы победим», - заключила супруга премьер-министра Армении.