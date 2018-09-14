«Санитек» обещает урегулировать процесс вывоза мусора до начала следующей недели

Компания «Санитек» признает, что виновата в антисанитарной ситуации, царящей в Ереване последние три месяца.

Исполнительный директор компании Николас Тавил сегодня на пресс-конференции сказал: «Да, мы не выполнили свои договорные обязательства, но мы не убегаем от ответственности».

Компания обещает решить эту проблему на 100 процентов, вероятно, до начала следующей недели. «В прошлом месяце «Санитек» инвестировала более 500 тыс. евро в покупку 5 новых мусоровозов, которые уже находятся на пути в Ереван и в ближайшие два дня будут здесь», - сказал Тавил.

Мы напомнили Николасу Тавилу о том, что то же самое он говорил и в июле, когда проблема с вывозом мусора в Ереване только возникла. В таком случае, почему июль стал августом, а август - сентябрем, и уже в течение трех месяцев в столице стоит запах мусора?

«Покупка мусоровоза не похожа на покупку обычной машины, и ее доставка - тоже целый процесс. Мы в июле их заказали. Автомобили едут из Нидерландов, на что нужно время. Но за это время мы отремонтировали много машин, и наш график уже регулируется», - ответил Тавил.

Директор ливанской компании поспешил заявить, что слухи о том, что плохая работа «Санитек» связана с отставкой мэра Еревана Тарона Маркаряна, не соответствуют действительности. Он заверил, что саботажа нет, добавив, что в 2014 году контракт был заключен между мэрией Еревана и «Санитек», а не между отдельными лицами.

«Комания «Санитек» вложила в эту страну более 14 млрд драмов и никогда не пойдет на саботаж из-за какого-то лица. Возможно, произошло совпадение, но проблемы начались с мелких вопросов, а затем увеличились. Нет никакой связи между отставкой г-на Маркаряна и «Санетек»», - сказал он.

В конце лета за упущения в работе и нарушение договорных обязательств в последние два месяца мэрия Еревана оштрафовала «Санитек» в общей сложности более чем на 25 млн драмов. Хотя у компании были аналогичные упущения и в 2017 году, однако за четыре года работы компании это первый случай, когда орган местного самоуправления применил к ней жесткие меры.

Сегодня Николас Тавил не уточнил, согласен ли он с этими штрафами, однако обратился с просьбой к мэрии Еревана: «Мы просим мэрию купить на эту сумму мусорные баки и установить их в городе, и компенсировать те убытки, которые «Санитек» понес за этот период».

А убытков за последние четыре года, по утверждению «Санитек», было много. На сегодняшней пресс-конференции Николас Тавил пришел подготовленным - с цифрами и фактами.

На Нубарашенской свалке мусоровозы повреждаются, а страховая компания не компенсирует это. Николай Тавил утверждает, что еще четыре года назад в мэрии им пообещали, что Нубарашенская свалка за короткое время будет приведена в надлежащее состояние, однако этого не произошло.

Кроме того, с 2014 года и до сегодняшнего дня были сожжены более 1000 мусорных баков, а 2000 - повреждены.

В результате, по словам Тавила, компания понесла убытки в размере 700 тыс. долларов.

«Даже если мы привезем 700 новых машин, но свалка останется в том же состоянии, и мусорные баки продолжат сжигать или повреждать, будь то «Санитек» или другая организация, она столкнется с теми же проблемами», - сказал директор компании.

Николас Тавил также показал фотографии, сделанные на улицах Еревана. «Маленькие мусорные урны жители используют для выбрасывания бытовых отходов. Это неприемлемо», - сказал он.

Мы спросили у исполнительного директора «Санитек», когда были сделаны эти фотографии: подобная ситуация была в Ереване только в последние месяцы, и это было следствием недостатов в работе компании. Однако Тавил так и не дал четкого ответа на наш вопрос.

Что касается будущего компании и разговоров о том, что, возможно, появится второй оператор, то он сказал: «Как только будет избран новый мэр, мы сядем за стол и обсудим все пункты договора, все вопросы, все будущие программы».

«Санитек», по словам Тавила, хочет инвестировать еще 7 млн евро, полностью изменив систему, приобретя новый автопарк. Однако, по словам директора компании, будут эти программы реализованы или нет, станет ясно после выборов нового мэра.