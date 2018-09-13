Бывшие военнослужащие раскрывают подробности своего участия в событиях 1 марта 2008 года

По секретному приказу №0038, по которому в 2008 году армия была переведена на казарменное положение, из воинской части Гориса в Ереван тогда же был привезен и новобранец Сергей Дарбинян.

Вспоминая произошедшее десять лет назад, Дарбинян в беседе с Радио Азатутюн рассказал, что он прослужил всего два месяца, когда 29 февраля в воинской части была объявлена тревога, сказали, что в Мартакерте была совершена диверсия, нужно отправляться туда.

Однако вместо Карабаха их привезли в Ереван. «Затем нам сказали: вы едете в Ереван, во время митингов погиб какой-то спецназовец, мы поедем охранять государственные объекты, наверное, в 4 часа утра будем в Ереване. Мы были размещены в Советашенской воинской части», - рассказал бывший военнослужащий.

Из Гориса в Ереван вместе с рядовым Дарбиняном были привезены еще примерно 200-250 военнослужащих, в основном офицерский состав.

По словам бывшего военнослужащего, с рассвета 1 марта по 8 марта они охраняли территорию вокруг здания Оперного театра. По его словам, когда они подошли к площади Свободы, полицейские уже разогнали проводивших там сидячий пикет демонстрантов. Дарбинян добавил, что никто из солдат не знал, что на самом деле произошло в столице несколько часов назад.

«В основном полицейские говорили, используя ужасно оскорбительные слова, что провели операцию, прогнали людей, а «вы пришли, хорошо сделали, должны помочь друг другу и сохранить государство». Они сказали, что акция была незаконной, полицейские вошли и просто удалили оттуда людей, и все. Но мы видели, что палатки были сломаны, там были дубинки. В это время военное положение не было объявлено».

Бывший военнослужащий утверждает, что они не стреляли в демонстрантов и граждан, на территории площади Свободы с ними даже не было столкновений.

Дарбинян говорит, что в тот день люди бросали в их адрес оскорбительные замечания, но еще большую ненависть сеяли среди них офицеры: «Нам было по 18 лет, ни у кого из нас не было политических целей, мы не понимали, что такое политика. Вам сразу «впрыскивают», что они плохие, мы должны защитить от этих плохих наш город».

Весной 2008 года в самой горячей точке Еревана находился и Самвел Синдоян. В то время 19-летний военнослужащий-срочник войск полиции сначала защищал президентскую резиденцию от демонстрантов, а затем территорию площади Свободы, а уже вечером 1 марта на проспекте Маштоца в первой линии участвовал в столкновениях с демонстрантами.

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«Была дана команда: вперед, вперед, вперед, только вперед. Мы дошли до автобусов, где люди перекрыли дорогу автобусами. Дошли туда, встали на некоторое время… там бросали камни, бутылки, были выстрелы…. Мы были в шоке, ничего не понимали», - рассказал Радио Азатутюн Синдоян.

На вопрос, кто стрелял, он ответил, что у них оружия не было, только дубинки и щиты. По его словам, трассирующими пулями стреляли в воздух в направлении демонстрантов, и все это происходило за спиной у войск. «Это были военные или полиция… я не знаю. Эти выстрелы производились из-за нашей спины», - сказал Синдоян.

Два дня назад начальник Специальной следственной службы (ССС) Сасун Хачатрян сделал громкое заявление о том, что 1 марта 2008 года на улице Лео армия стреляла в направлении людей и жилых домов.

Мы спросили у Синдояна, был ли он свидетелем подобного явления, на что он ответил: «Я не видел, в каком именно направлении стреляли, но было много выстрелов».

Синдоян в тот день получил черепно-мозговую травму и травму позвоночника. Он помнит, что когда демонстранты начали поджигать автомобили, был отдан приказ отступать, он попытался помочь одному из солдат, упавшему на землю, и справа получил сильный удар в голосу. На вопрос, ударил ли его один из демонстрантов, он ответил, что те стояли от них на расстоянии 50 метров. «Невозможно, чтобы это сделали демонстранты, потому что народ находился очень далеко от меня… Были полицейские, рядом с нами больше никого не было», - сказал он.

Самвел Синдоян не исключил, что его ударили полицейские.

Бывшие военнослужащие также коснулись заявления директора Службы национальной безопасности о том, что в период с 23 февраля по 7-8 марта олигархи раздавали военнослужащим ВС деньги, чтобы те «защищали их, их имущество, их политические амбиции».

И Самвел Синдоян, и Сергей Дарбинян сказали, что ничего подобного не слышали. Однако Дарбинян добавил, что когда они вернулись в воинскую часть,то офицеры сразу же ушли в отпуск.