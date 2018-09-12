Министр обороны: Вооруженные силы были вовлечены в действия 1 марта

Сегодня на брифинге с журналистами министр обороны Давид Тоноян заявил, что Вооруженные силы были вовлечены в действия 1 марта 2008 года.

«Я не могу давать оценки следственным органам и прокуратуре ... это неправильно. Вооруженные силы были вовлечены в действия 1 марта, это факт. Они были вовлечены, они выполняли свои обязанности в рамках чрезвычайного положения. Что произошло сверх этого, выяснит следствие», - сказал он.

На вчерашней совместной пресс-конференции с директором Службы национальной безопасности (СНБ) Артуром Ванецяном глава Специальной следственной службы (ССС) Сасун Хачатрян сделал резонансное заявление о том, что армия не только участвовала в событиях 1 марта, но и стреляла. «Армия стреляла в направлении людей, домов. У нас есть конкретные доказательства того, что военнослужащие Вооруженных сил Армении открыли огонь из автоматов по зданиям, по балконам на улице Лео, после того как с одного из балконов была брошена бутылка с зажигательной смесью. То есть, армия в полной мере участвовала в этих действиях», - сказал он.

В рамказ проходящих в эти дни в Армении военных учений «Шант-2018» сегодня на вопросы журналистов ответил также начальник Генерального штаба Вооруженных сил Артак Давтян.

Давтян в 2008 году был начальником оперативного управления Генштаба.

Мы попросили генерал-майора прокомментировать вопрос участия армии в событиях 1 марта 2008 года, на что он сказал: «Армия не стреляла. Если стреляли, то стреляли отдельные военнослужащие, у которых есть фамилии, за которыми стоят отдельные люди. В целом армия - это десятки тысяч человек. Теперь говорят, десятки тысяч человек стреляли... Десятки тысяч человек не стреляли, стреляли конкретные люди», - сказал Давтян.

На вопрос Радио Азатутюн, был ли подобный приказ, глава Генштаба ответил: «Подобного приказа не было».

Заключение с Россией нового кредитного договора на 100 млн долларов находится в процессе

Министр обороны сделал сегодня еще одно примечательное заявление, сказав, что заключение с Россией нового договора об оборонном кредите на 100 млн долларов находится в процессе.

«Это процесс, который будет осуществляться. Я не вправе сообщать подробности относительно видов вооружения. Со временем соответствующая информация будет всем доступна. Сотрудничество с Россией складывается и развивается довольно удачно», - сказал Тоноян.

Ведутся переговоры с целью приобретения многофункциональной военной авиации

По словам министра обороны, Армения в настоящее время ведет переговоры с Россией с целью приобретения многофункциональной военной авиации. «Мы придаем важность приобретению и внедрению в вооруженных силах многофункциональной авиации. Это приоритет», - сказал министр.

Тоноян прокомментировал также имевшие место в предыдущие дни обстрелы со стороны азербайджанских вооруженных сил приграничных населенных пунктов Армении, расположенных на северо-востоке, заявив, что ситуация в настоящее время стабильная, и добавив, что Вооруженные силы Армении отвечают на действия противника.