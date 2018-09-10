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Спорт

Футбол: Сборная Армении в гостях проиграла македонцам

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Национальная сборная Армении по футболу в воскресенье проиграла команде Македонии со счетом 2:0.

Матч второго тура Лиги наций состоялся в воскресенье на стадионе «Филип II» в Скопье.

Счет в матче на 14-й минуте открыл полузащитник хозяев Эгзиян Алиоски, а на 59-й минуте нападающий Горан Пандев увеличил преимущество своей команды.

6 сентября в дебютном матче Лиги наций в Ереване сборная Армении победила сборную Лихтенштейна со счетом 2:1.

Следующий матч в рамках турнира сборная Армении проведет в Ереване против сборной Гибралтара 13 октября.

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