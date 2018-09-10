Футбол: Сборная Армении в гостях проиграла македонцам

Национальная сборная Армении по футболу в воскресенье проиграла команде Македонии со счетом 2:0.



Матч второго тура Лиги наций состоялся в воскресенье на стадионе «Филип II» в Скопье.



Счет в матче на 14-й минуте открыл полузащитник хозяев Эгзиян Алиоски, а на 59-й минуте нападающий Горан Пандев увеличил преимущество своей команды.



6 сентября в дебютном матче Лиги наций в Ереване сборная Армении победила сборную Лихтенштейна со счетом 2:1.



Следующий матч в рамках турнира сборная Армении проведет в Ереване против сборной Гибралтара 13 октября.