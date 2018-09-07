Международные эксперты изучат влияние эксплуатации Амулсара на подземные воды

По заказу правительства через 10 дней в Армению прибудет группа международных экспертов для изучения возможного воздействия на подземные воды в случае эксплуатации золотого рудника Амулсар. Об этом заявил министр охраны природы Эрик Григорян, подводя итоги 100 дней своей работы на этой должности.

«В тот момент, когда у государства будет достаточно обоснованная - научно, профессионально и юридически обоснованная информация о том, что горнодобывающая деятельность будет иметь негативное воздействие, это, по сути, будет означать, что представленная в Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) информация была неверной, и опять-таки законодательно, а также в политическом смысле государство будет иметь право принять соответствующее правильное для Республики Армения решение», - сказал министр.

Американо-британская компания «Лидиан», получившая разрешение на эксплуатацию золотого рудника вблизи курортного города Джермук в Вайоцдзорской области, утверждает, что будет осуществлять добычу с соблюдением всех экологических норм. Компания заявила о своей готовности инвестировать 400 млн долларов.

Между тем, экологи утверждают, что в результате эксплуатации рудника существует опасность загрязнения окружающей среды и подземных вод. Однако в прошлом Министерство охраны природы дало положительное заключение по оценке воздействия на окружающую среду.

Министр пояснил, что конкретно может сделать правительство, если на этом этапе выяснится, что все же существуют экологические угрозы: «Как минимум, в рамках законодательства это может считаться новыми экологическими факторами, и может начаться новый процесс экспертизы».

На вопрос Радио Азатутюн, что представители компании «Лидиан» говорят об обращении в международный арбитражный суд, Григорян ответил: «Каждый человек, организация может говорить и делать все, что хочет. Это не значит, что все это произойдет».

Министр охраны природы отметил, что в законе об оценке воздействия на окружающую среду планируются изменения. Проект уже находится в правительстве.

По действующему законодательству, оценку осуществляет компания, со стороны правительства заключение дает один эксперт. «Вообще, дающее экспертное заключение ГНКО, имеет 5-6 экспертов, и мы далеки от той мысли, что у этих экспертов достаточно знаний для того, чтобы оценивать эти многогранные исследования с точки зрения качества и содержания», - сказал Григорян.

Изменение закона позволит правительству в случае крупномасштабных проектов проводить международную экспертизу, причем на средства компании, представившей заявку на добычу полезных ископаемых.

Ранее Государственный инспекционный орган по экологии и недропользованию заявил, что на территории будущего рудника Амулсар были найдены занесенные в Красную книгу вид гвоздики и бабочка «Аполлон». Согласно законодательству Армении, в случае наличия видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу, добыча полезных ископаемых запрещена.

Инспекционный орган дал указание компании «Лидиан» воздержаться от проведения каких-либо действий, связанных с эксплуатацией Амулсарского рудника до проведения новой экспертизы, а Министерство охраны природы предложило признать выданное заключение утратившим силу.

Эрик Григорян отметил, что исследование группы ученых показало, что этот вид растения там не произрастает, а для бабочки эта территория не является ареалом обитания. «Кроме того, были даны и другие заключения о том, что влажности также недостаточно для обитания бабочки», - добавил он.

Подводя итоги 100 дней работы на должности министра Эрик Григорян также сообщил, что за это время в среднем на 50% выросла заработная плата специалистов, работающих в системе защиты окружающей среды. Также были изучены объемы забора воды гидроэлектростанциями, выяснилось, что заборов воды из водохранилищ было больше, чем разрешено. По его словам, эта информация также полностью была передана в инспекционный орган.

По мнению министра, если бы заборы воды для ГЭС были в допустимых пределах, в водохранилищах осталось бы больше воды для орошения, и, возможно, не было бы необходимости в дополнительном заборе воды из озера Севан.