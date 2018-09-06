Футбол: Армения начала турнир Лиги наций с победы

Сегодня в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна в рамках турнира Лиги наций УЕФА сборная Армении сыграла свой первый матч против сборной Лихтенштейна.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В первом тайме счет в игре дальним ударом на 30-й минуте открыл игрок армянской сборной Маркос Пиззелли, однако гости быстро отыгрались благодаря голу, забитому на 34-й минуте Марко Вольфингером.

Сборная Армении забила победный гол только за четверть часа до окончания встречи. С подачи Араза Озбилиса отличился Тигран Барсегян.

Отметим, что при счете 1:1 капитан сборной Армении, игрок лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не смог реализовать пенальти, который сам же и заработал.

Концовку матча сборная Лихтенштейна играла вдесятером после того, как на 74-й минуте ее капитан Микель Польверино получил вторую желтую карточку и был удален с поля.