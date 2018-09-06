В преддверии назначенных на 23 сентября досрочных выборов в Совет старейшин Еревана партия «Наследие» сигнализирует о возможном подкупе избирателей, хотя, по словам руководителя «Наследия» Армена Мартиросяна, полного пакета доказательств у них пока нет.

«Вы знаете, что мы партия, а не правоохранительный орган, который имеет право проводить оперативно-разыскные мероприятия, у нас такого права нет. Поэтому, если помните, г-н Хуршудян сам также призвал правоохранительные органы очень конкретно заниматься подобными вопросами, чтобы они более профессионально расследовали те первые сигналы, которые дошли до нас, и если это носит массовый и организованный характер, а не является чьей-то самодеятельностью, то пресекли это», - сказал лидер «Наследия».

В беседе с Радио Азатутюн Мартиросян сказал, что они обратятся в правоохранительные органы, если увидят, что это уже носит системный характер.

На вопрос, сколько случаев они зафиксировали, Армен Мартиросян ответил: «Мы слышали о нескольких случаях, мы просто хотим понять, является ли это «медвежьей услугой» определенным лицам или носит более системный характер».

На вопрос, о какого рода подкупе избирателей идет речь, Мартиросян ответил, что это не раздача денег и не составление списков с целью дальнейшей раздачи денег. «Членов больших семей берут в качестве добровольцев или сотрудников офиса, штаба и платят им большие суммы, что, по сути, становится той же избирательной взяткой. Платят, чтобы они стали членами их штаба, но на самом деле, чтобы купить голоса», - пояснил он.

Отметим, что для участия в досрочных выборах в Совет старейшин Еревана в Центральной избирательной комиссии зарегистрировались 12 политических сил.