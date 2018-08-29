На мандаты в Совете старейшин Еревана претендуют 13 политических сил

Сегодня истек отведенный партиям срок для подачи заявок на участие в досрочных выборах в Совет старейшин Еревана.

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подали документы для регистрации 13 политических сил – 4 блока и 9 партий.

Подавляющее большинство из них представили документы в ЦИК именно сегодня, в последний день регистрации.

Партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, кандидатом в мэры которой является актер комедийного жанра Айк Марутян, идет на выборы в составе блока «Мой шаг».

Пресс-секретарь партии Ваан Костанян, который принес документы в ЦИК, сказал, что в избирательный список партии включены 170 человек. Он добавил, что они не рассматривают никого в качестве соперников и борются за решение проблем жителей Еревана. «Мы выступаем на этих выборах как команда, совершившая революцию, и мы надеемся, что наше общение с гражданами Республики Армения продолжится и впредь», - сказал Костанян.

Со списком из 111 имен и победным настроем на досрочные выборы идут партии «Просвещенная Армения» и «Республика». Продолжив сотрудничество за рамками действовавшей в Совете старейшин Еревана фракции блока «Елк», они предстали в составе нового блока, который назвали «Луйс» («Свет»), их кандидатом стал министр юстиции Артак Зейналян.

На вопрос, почему ереванцы должны отдать свои голоса за них, второй номер в списке блока Давид Хаджакян ответил, что у их кандидата есть большой потенциал для работы на должности мэра Еревана. «Блок «Луйс» предлагает конкретные решения для накопившихся в Ереване за многие годы проблем, с конкретным графиком их реализации, и предлагает не выживание, а развитие», - сказал Хажакян.

В борьбу за мандаты в Совете старейшин Еревана вступила и партия «Еркир цирани» («Страна абрикоса»), имевшая мандаты в предыдущем Совете старейшин. Ее кандидат в мэры, глава партии Заруи Постанджян, сегодня в ЦИК не пришла, но пришедшие в ЦИК члены партии сказали, что они идут на выборы, чтобы получить большинство, добавив, что у ереванцев наконец появится возможность иметь мэра, озабоченного проблемами города.

Возглавляемая Гагиком Царукяном партия «Процветающая Армения» идет на борьбу с еще большим списком, состоящим из 195 имен. Документы в ЦИК принесли представители организационных структур партии, они отказались общаться с журналистами. Кандидатом в мэры этой партии является депутат Наира Зограбян.

Со списком из 49 человек и лозунгом «Улыбайся» документы для регистрации в ЦИК принесла сегодня партия «Наследие».

Лидер партии Армен Мартиросян сказал, что Раффи Ованнисян как кандидат в мэры не только предлагает решения проблемы, но и в основу программы развития города закладывает пройденный партией «Наследие» путь. «Мы будем участвовать в выборах с чистой совестью, потому что партия «Наследие» - одна из немногих оппозиционных партий, не поддавшихся соблазнам властей. И мы всегда защищали интересы гражданина и государства», - сказал Мартиросян.

За места в Совете старейшин Еревана поборется также блок «Общественность Еревана». Архитектор Анаит Тарханян уже точно знает, какие проблемы будет решать в первую очередь, если станет мэром 2800-летней столицы. «Основные сферы – это здоровье и окружающая среда, социальные вопросы, которые включают в себя инклюзивный город, детские сады, школы».

В намеченных на 23 сентября выборах примет участие также АРФ «Дашнакцутюн», ее кандидат – бывший депутат Микаэл Манукян.

Член Верховного органа АРФД Ваагн Матинян в беседе с журналистами сказал, что партия оценивает свои шансы высоко: «Ереванцы отдадут свои голоса «Дашнакцутюн», поскольку наш кандидат на пост мэра – ереванец, он пользуется большим уважением и любовью».

Сегодня необходимые для регистрации документы представили также партии «Армянское общенациональное движение» (кандидат в мэры – депутат парламентской фракции «Царукян» Арарат Зурабян), «Демократический путь» (кандидат в мэры – лидер партии Мануэль Гаспарян), «Оринац еркир» («Страна закона»), кандидатом которой является зампред партии Мген Шахгелдян.

В Центральную избирательную комиссию подали документы представители еще двух партий - «Айк или Айказун» и партии «Либерально-демократический союз Армении», которые, однако, не захотели говорить с журналистами.

Отметим, что Республиканская партия Армении (РПА) ранее заявила, что не будет участвовать в досрочных выборах в Совет старейшин Еревана.

Избирательная кампания стартует 10 сентября и продлится до 21 сентября.