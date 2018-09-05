Протестующие в Армавире виноградари встретились с министром сельского хозяйства

Волнующие виноградарей Армавирской области вопросы и сегодня решены не были.

Вчера они перекрыли автомагистраль Армавир-Ереван, протестуя против низкой закупочной цены на виноград.

Ереванский коньячный завод решил закупать виноград по 140 драмов за 1 кг, а виноградари требуют повысить цену до 160-170 драмов.

Сегодня они начали акцию протеста у здания Армавирской областной администрации, куда позже прибыл министр сельского хозяйства Артур Хачатрян.

Министр выслушал требования и предложения протестующих, пообещав передать их руководителям компаний-закупщиков и обсудить этот вопрос с последними.

Одно из прозвучавших предложений состояло в том, чтобы правительство субсидировало разницу в 20-30 драмов между закупочной ценой и той ценой, которая устраивает фермеров.

Министр, однако, счел этот вариант очень рискованным: «[Закупщик] может все время снижать цену, зная, что государвтво будет ее субсидировать, в результате фермер получит свою цену, компания свою, но деньги налогоплательщиков будут использованы неэффективно. Поэтому этот механизм, пока нет реальной картины, очень рискованный».

Протестующие виноградари пообещали губернатору Армавирской области, что сегодня не станут перекрывать автомагистраль, подождут, пока компетентные органы решат их проблемы.