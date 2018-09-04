Акция протеста в Армавире: виноградари перекрыли дорогу Армавир-Ереван

Виноградари Армавирской области сегодня с раннего утра перекрыли автомагистраль Армавир-Ереван, движение транспорта парализовано.

Они требуют от армавирского филиала Ереванского коньячного завода повысить закупочную цену на виноград. Договора протестующих заключены именно с этим заводом.

Жители сел говорят, что все подорожало, а завод объявил, что будет закупать виноград по 120-130 драмов за 1 кг. Эта цена, по мнению виноградарей, является себестоимостью их урожая.

«Цены на лекарства повысили, на дизельное топливо повысили, никто ничего не говорил, решили закупать по 160 драмов, затем вдруг снизили до 140 драмов, а теперь говорят, что завтра установят новую цену», - жаловались виноградари.

Заместитель губернатора Армавирской области Гагик Габриелян в беседе с Радио Азатутюн пояснил: «Другие компании принимают виноград по 160 драмов, в зависимости от его качества, количества. Теперь коньячный завод, который является основным закупщиком, установил цену 140 драмов, которая ниже цены других компании. Цена падает, раньше была цена 160-170 драмов, сегодня она спустилась до 140-130 драмов. Необходимо связаться с руководством французского завода, сделать предложение о том, чтобы закупка проводилась по прежней цене - 160-170 драмов».