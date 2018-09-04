Формулировки Айка Марутяна были не столь уж точными - Пашинян

Формулировки кандидата на должность мэра Еревана от блока «Мой шаг» Айка Марутяна были не столь уж точными. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян сегодня на брифинге с журналистами после мероприятия, посвященного 27-летию МЧС.

«Формулировки Айка Марутяна были не столь уж точными. Я считаю, что любое наше заявление, любое политическое заявление должно укладываться в логику революции любви и солидарности. Поэтому я думаю, что мы должны говорить о более ярких цветах, чем черный», - сказал премьер-министр.

Кандидат в мэры Еревана от блока «Мой шаг», в который входит партия премьер-министра «Гражданский договор», Айк Марукян во время своего выступления 2 сентября заявил: «Есть белые и черные силы... Нашу команду не переиграть...».

Эти высказывания Марутяна удостоились резкой критики как со стороны общественности, так и со стороны политических сил.

Марутян на своей странице в Facebook пояснил: Я вовсе не безупречен, и считаю, что мог бы четче сформулировать свою речь, и, возможно, в таком случае не было бы различных трактовок».

Кандидат в столичные градоначальники также подчеркнул, что в Армении есть всего один субъект, которого «не переиграть», и это – народ Армении.