Они погибли за Украину. 4-я годовщина «Иловайского котла»

29 августа в Киеве и других украинских городах почтили память погибших на войне в Донбассе. В этот день 4 года назад в боях за город Иловайск в Донецкой области погибли почти 400 украинских военных и добровольцев, сотни были ранены. Более 80 до сих пор числятся пропавшими без вести. Украина утверждает, что в боях под Иловайском на стороне сепаратистов так называемой "ДНР" участвовали регулярные части российской армии. В результате боев украинские военные попали в окружение и вынуждены были оставить Иловайск и ряд других населенных пунктов. Россия отрицает участие своих военных.

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