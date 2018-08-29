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Они погибли за Украину. 4-я годовщина «Иловайского котла»

29 августа в Киеве и других украинских городах почтили память погибших на войне в Донбассе. В этот день 4 года назад в боях за город Иловайск в Донецкой области погибли почти 400 украинских военных и добровольцев, сотни были ранены. Более 80 до сих пор числятся пропавшими без вести. Украина утверждает, что в боях под Иловайском на стороне сепаратистов так называемой "ДНР" участвовали регулярные части российской армии. В результате боев украинские военные попали в окружение и вынуждены были оставить Иловайск и ряд других населенных пунктов. Россия отрицает участие своих военных.

Ребенок обнимает фотографию отца, погибшего в &quot;Иловайском котле&quot;. Киев, траурные мероприятия памяти погибших украинских солдат около Михайловской церкви в центре Киева
1 Ребенок обнимает фотографию отца, погибшего в "Иловайском котле". Киев, траурные мероприятия памяти погибших украинских солдат около Михайловской церкви в центре Киева
В это же время у здания посольства России в Киеве состоялась акция &quot;Путин, за Иловайск ответишь!&quot;
2 В это же время у здания посольства России в Киеве состоялась акция "Путин, за Иловайск ответишь!"
Ее участники установили на проезжей части 366 белых крестов в память о погибших с их фотографиями. 366 - официальная цифра, но еще около 80 тел участников боев за Иловайск до сих пор не найдены
3 Ее участники установили на проезжей части 366 белых крестов в память о погибших с их фотографиями. 366 - официальная цифра, но еще около 80 тел участников боев за Иловайск до сих пор не найдены
Акция у российского посольства в Киеве, 29 августа 2018 года
4 Акция у российского посольства в Киеве, 29 августа 2018 года

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