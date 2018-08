Армения заинтересована в приобретении индийского вооружения – МО РА

Делегация Министерства обороны Армении находится в Индии, изучая виды вооружения индийского производства, некоторые из них представляют интерес для вооруженных сил Армении. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

24 августа издание The Times of India процитировало следующие слова руководителя Лаборатории исследования и развития вооружений (Armament Research and Development Establishment) Организации оборонных исследований и развития Индии (Defence Research and Development Organisation) К. М. Раджана: «Армения заинтересовалась системами Pinaka. Поэтому в прошлом месяце близ Похрана в провинции Раджастан мы для их делегации организовали показательные испытания. Результаты были превосходными. Отныне вопрос находится в рамках решения двух правительств. Нам еще необходимо получить уведомление об официальном соглашении о покупке. Армения заинтересована в приобретении обеих модификаций ракетной системы».

В этой связи Арцрун Ованнисян сказал: «Группа наших военных, которая в данный момент находится в Индии, изучает виды индийского вооружения, и некоторые из них для нас представляют интерес. Должен сказать, что то, что появилось в прессе относительно реактивных систем залпового огня, не является единственной и самой большой нашей заинтересованностью. Индийская промышленность имеет довольно интересные решения по части различных видов вооружений, как наступательных, так и оборонительных, которые нас интересуют. Но в данный момент я не могу сообщить о конкретных проектах и контрактах».

Дальность реактивных систем залпового огня Pinaka достигает 75 километров. Для ее модернизации в настоящее время ведутся работы с Израилем.

Мы поинтересовались у Арцруна Ованнисяна, действуя в индийском направлении, хочет ли Армения тем самым уменьшить свою зависимость от России в сфере военно-технического сотрудничества, на что он ответил: «Вообще в период независимости это, конечно, не первый случай. Приобретения были, например у Китая, у государств бывшего Варшавского договора. Приобретение вооружения и повышение боеспособности армии имеет важное государственное значение. Конечно, стремишься в основном работать с одним производителем для облегчения процесса поставок, обслуживания, обучения, но есть виды оружия, которые нужно приобретать у других государств с целью диверсификации, потому что инноваций много. А Индия, кстати, является одним из тех государств, которые за последние 15-20 лет достигли в этой области колоссального прогресса».

По словам аналитика американского фонда Jamestown Эдуарда Абрамяна, после апрельской войны 2016 года в Армении взялись за модернизацию и диверсификацию всей оборонной системы, и работа в направлении Индии является показателем этого. «Здесь важно отметить, что Индия является для Армении потенциальным стратегическим партнером. Это обусловлено рядом геополитических факторов, а также тем обстоятельством, что уже есть тесное стратегическое сотрудничество между Пакистаном и Азербайджаном. И в Индии, и в Армении есть то убеждение, что это нуждается в сбалансировании. Особенно важно то, что Армения и Индия видят большой потенциал в стратегических отношениях», - сказал Радио Азатутюн Эдуард Абрамян.

По словам аналитика, для любого государства приобретение вооружения только у одной страны делает его «очень уязвимым», поэтому из интересов Армении исходит диверсификация военно-технического сотрудничества, «особенно с учетом того обстоятельства, что Россия как стратегический союзник Армении ведет себя неоднозначно, пытается заинтересовать и Азербайлджан, и Армению».