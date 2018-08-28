РПА не будет участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана

Республиканская партия Армении (РПА) не будет выдвигать своего кандидата на пост мэра Еревана, следовательно, не будет участвовать во внеочередных выборах в столичный Совет старейшин.

Журналисты поинтересовались у депутата от РПА, бывшего председателя Национального собрания Армении Галуста Саакяна, чем обусловлено это решение партии, на что он ответил: «Мы не будем выдвигать другого кандидата, потому что если даже этот кандидат добьется успеха, снова будет идти борьба за то, кто должен стать мэром Еревана».

Между тем, по словам вице-спикера НС, пресс-секретаря РПА Эдуарда Шармазанова, он не знает, какова причина решения их партии не участвовать в муниципальных выборах. Это решение партии не совпадает с его личным мнением. «Возможно, сегодня в политическом поле Армении есть более важные вопросы, чем выборы в органы местного самоуправления, но я считаю, что каждая политическая сила, это мое личное мнение, должна активно участвовать во всех выборах», - сказал Шармазанов.

Во главе с бывшим мэром Еревана Тароном Маркаряном Республиканская партия находилась у власти в столице в течение семи лет. Маркарян подал в отставку 9 июля.

В отличие от РПА, о своем участии в назначенных на 23 сентября досрочных выборах в Совет старейшин Еревана уже заявили 10 политических сил.

Срок подачи партиями заявок на участие в выборах истекает 29 августа, но, как сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эрмине Арутюнян, до сих пор необходимые для регистрации документы в ЦИК подала лишь «Партия реформистов», избирательный список которой возглавляет кинорежиссер Артак Аветян.

Авторы «бархатной революции» в лице партии «Гражданский договор» идут на выборы со списком, возглавляемым актером комедийного жанра Айком Марутяном («Каргин Айко»). Таким образом, партия «Гражданский договор» фактически покидает действовавший ранее в Совете старейшин блок «Елк».

Но две другие входящие в блок партии, «Процветающая Армения» и «Республика», продолжают сотрудничество и в составе блока «Луйс» («Свет») выдвигают на пост мэра кандидатуру министра юстиции Артака Зейналяна.

Журналисты поинтересовались у лидера партии «Просвещенная Армения», депутата Эдмона Марукяна, почему они не идут на выборы в составе блока «Елк», на что он ответил, что вопрос совместного участия не обсуждался. «Нет разногласий. Наши партнеры решили участвовать одной силой, а мы решили участвовать двумя силами. Здесь нет ничего, о чем можно было бы спорить или не соглашаться. Мы естественные союзник, это для всех очевидно, и также очевидно, что поскольку мы являемся естественными союзниками, дверь будущего сотрудничества у нас всегда друг для друга открыта», - сказал Марукян.

Помимо этих четырех партий на данный момент известны также кандидаты еще семи политических сил. Список партии «Процветающая Армения» возглавит депутат Наира Зограбян. Партия «Еркир цирани» («Страна абрикоса») выдвинет на пост мэра своего лидера Заруи Постанджян. Кандидатом в мэры партии «ГАЛА» является архитектор Анаит Тарханян. Первым номером в списке партии «Армянское общенациональное движение» является Арарат Зурабян, кандидат партии «Дашнакцутюн» - бывший депутат Микаэл Манукян, а партия «Наследие» выдвигает на пост столичного градоначальника кандидатуру Раффи Ованнисяна. В досрочных выборах в Совет старейшин Еревана примет участие также партия «Демократический путь» со своим кандидатом – председателем партии Мануэлем Гаспаряном.

Избирательная кампания будет на этот раз короче обычного, она продлится с 10-го по 21 сентября.

Для обеспечения участия в выборах международных наблюдателей ЦИК также решила пригласить в Ереван представителей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.