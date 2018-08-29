Кто бы ни стал премьер-министром - Серж Саргсян или любой другой республиканец, все равно революция произошла бы - Ваграм Багдасарян

Руководящие члены Республиканской партии Армении (РПА) не разделяют мнение бывшего президента Армении Роберта Кочаряна о том, что причиной произошедшей весной смены власти в Армении стали конституционные изменения и переход уходящего с поста президента Сержа Саргсяна на должность премьер-министра.

В интервью российской телекомпании НТВ, отвечая на вопрос журналиста о том, анализировал ли он причины произошедшей в Армении революции, Роберт Кочарян ответил: «Анализировал. Считаю, что Сержу Саргсяну не стоило проводить конституционные реформы. Я тогда выступал с публичной критикой данной реформы, и, конечно, ему не стоило предпринимать попыток сохранить власть, пересев в кресло премьер-министра».

«Мы избрали Сержа Саргсяна премьер-министром, исходя из наших государственных интересов, - напомнил сегодня руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян и добавил: - Никакой личной заинтересованности мы в этом не видели, и мне кажется, что наше решение было правильным. А что до того, что для сохранения нашей власти… Если бы был выдвинут не Серж Саргсян, а любой другой кандидат от Республиканской партии, все равно, мне кажется, этот процесс произошел бы».

​Пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Эдуард Шармазанов также не разделяет мнение второго президента о том, что конституционные реформы и попытка продлить правление Сержа Саргсяна привели к революции.

«Хотя одна причина состояла в том, что мы заняли пассивную позицию, а политическое меньшинство со своими единомышленниками заняло позицию активного меньшинства и шантажом изменило власть в Армении», - в беседе с журналистами заявил Шармазанов.

«Я повторяю, что Пашинян, по моему глубочайшему убеждению, стал премьер-министром на волне шантажа и угроз», - добавил пресс-секретарь РПА.

РПА будет консолидироваться вокруг собственной повестки дня

Бывший президент Кочарян, который в настоящее время обвиняется по делу о событиях 1 марта 2008 года в свержении конституционного строя, в интервью российской телекомпании также коснулся вопроса своего возвращения в политику, отметив, что может стать очень серьезным консолидирующим центром для тех людей, которые видят сегодняшние проблемы.

По словам Шармазанова, Республиканская партия будет консолидироваться вокруг собственной повестки дня. «Мы готовы объединиться и сотрудничать со всеми теми политиками, повестка дня которых совпадет с повесткой дня Республиканской партии, независимо от имевшихся у нас в прошлом разногласий. Это моя личная оценка», - подчеркнул представитель РПА.